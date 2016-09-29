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بالصور..ها كيفاش ''صْبحات'' الرضيعة المختطفة التي عُثر عليها بالدار البيضاء
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 17:54 بالصور..ها كيفاش صْبحات الرضيعة المختطفة التي عُثر عليها بالدار البيضاء | مجتمع
بالصور..ها كيفاش ''صْبحات'' الرضيعة المختطفة التي عُثر عليها بالدار البيضاء
توصلت ''شوف تيفي'' اليوم الخميس ،بصور حصرية للرضيعة المختطفة و التي عادت إلى أحضان عائلتها بعد أسبوع على اختطافها من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء.

شوف تيفي:م غ

 توصلت "شوف تيفي" اليوم الخميس ،بصور حصرية للرضيعة المختطفة و التي عادت إلى أحضان عائلتها بعد أسبوع على اختطافها من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء.

و تظهر الصور الملتقطة صباح اليوم الخميس،للمولودة و التي اختارت لها عائلتها من الأسماء للا خديجة على اسم الأميرة للا خديجة بعد تدخل الملك محمد السادس في قضيتها، في كامل صحتها.

و كان الملك محمد السادس و حسب ما كشفت عنه "شوف تيفي" في خبر حصري،قد قرر التكفل بجميع مصاريف علاج و تطبيب المولودة منذ العثور عليها وحتى أن تستعيد عافيتها.

الرضيعة المختطفة

الرضيعة المختطفة

الرضيعة المختطفة

‫شوف تيفي

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