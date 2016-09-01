عاجل..استنفار أمني بمدينة مراكش بسبب بنكيران

يشهد محيط المركب الرياضي الزرقطوني بمراكش في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، استعدادا للمهرجان الخطابي لـ ''عبد الإله بنكيران'' الأمين العام لحزب العدالة والتنمية'' والذي سيلقي خلاله كلمة مطولة بخصوص

"شوف تيفي"

يشهد محيط المركب الرياضي الزرقطوني بمراكش في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، استعدادا للمهرجان الخطابي لـ "عبد الإله بنكيران" الأمين العام لحزب العدالة والتنمية" والذي سيلقي خلاله كلمة مطولة بخصوص مشاركة حزبه في الاستحقاق الانتخابي للسابع من أكتوبر المقبل.

وحسب مصدر "شوف تيفي"فإن المكان يعرف تقاطر أنصار حزب المصباح منذ ساعات، لمشاركة بنكيران حوالي الساعة السادسة مساء، في هذا اللقاء الخاص بالحملة الانتخابية التي انطلقت فعالياتها السبت الماضي.