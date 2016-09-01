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يا ربي السلامة.. سيدة تُضرم النار في منزلها وزوجها وابنها بإنزكان
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 17:27 يا ربي السلامة.. سيدة تُضرم النار في منزلها وزوجها وابنها بإنزكان | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. سيدة تُضرم النار في منزلها وزوجها وابنها بإنزكان
علمت ''شوف تيفي'' أن سيدة أقدمت خلال الأسبوع الجاري، بمنطقة القليعة بانزكان، على إضرام النار في منزلها.

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" أن سيدة أقدمت خلال الأسبوع الجاري، بمنطقة القليعة بانزكان، على إضرام النار في منزلها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيدة قامت بإضرام النار في المنزل بواسطة مادة حارقة يعتقد بأنها "الدوليو"، ما نجم عنه إصابة زوجها وابنها بحروق متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر ذاته بأن رجال الوقاية المدينة، تمكنوا من إخماد النيران، بعد أن قام رجال الدرك الملكي باعتقال الزوجة التي تعاني اضطرابات نفسية، بينما تم نقل الزوج والإبن إلى المستشفى الإقليمي لمدينة أكادير لتلقي العلاجات الضرورية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي منطقة القليعة انزكان الدرك الملكي اضطرابات نفسية

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