سابقة : مرشحوا اللائحة الوطنية لحزب الإتحاد الدستوري يطالبون بنشر أسمائهم

طالب منخرطون بحزب الإتحاد الدستوري من مكتبهم السياسي، بإخراج اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء والشباب إلى الوجود.

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طالب منخرطون بحزب الإتحاد الدستوري من مكتبهم السياسي، بإخراج اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء والشباب إلى الوجود.

ويأتي طلب المنخرطين بحزب الحصان خاصة منهم الموظفين في القطاع العام، نظرا بكونهم أخبروا رؤسائهم أنهم سيتغيبون للتفرغ للإنتخابات شفويا، وأنهم مرشحين في اللوائح الوطنية دون تقديم نسخة عن التزكية أووثيقة كتابية تبرر ترشيحهم.

وأضافت مصادر مطلعة، أن المرشحين المفترضين بلوائح حزب الإتحاد الدستوري، وجدوا أنفسهم محرجين أمام الوضعية، حيث لم تتوصل بعد أي جهة أو إقليم باللائحة الوطنية للشباب والنساء على خلاف باقي الأحزاب الأخرى، إذ سيجد الموظفون الذين ثمت طمأنتهم بكونهم مرشحين في اللوائح الوطنية شفويا من المكتب السياسي لحزب الحصان، أنفسهم في حالة إنقطاع عن العمل إذا تجاوزا مدة ثلاثة أيام بالنسبة للقرى ويومين في المدن دون تقديم مبررات لأسباب الغياب.

وحسب ذات المصادر، فالتخوف من ردة فعل ترتيب بعض المرشحين هي التي دفعت بالمكتب السياسي إلى التستر عن اللائحة النهائية، لكنه سيكون مجبرا على إخراجها إلى النور قريبا في الساعات القليلة المقبلة، بعد إلحاح المرشحين بإخراجها إلى العلن.

هذا، وكشف مصدر من داخل حزب الإتحاد الدستوري، طالب عدم ذكر إسمه أن حزب الإتحاد الدستوري وضع لوائحه الوطنية الخاصة بالشباب والنساء، ضمن الآجال المحددة طبقا للقانون، وأن ما يتداول على صفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك، ليس صحيحا، كما أن الحزب لم يتوصل بأي طلب لتقديم وثيقة لتبرير مرشح لغيابه عن العمل.

من جهة أخرى، تسائل مصدر نقابي عن الوثائق التي إعتمد عليها المسؤولون على الموارد البشرية، لمنح رخص إستثنائية للموظفين بغرض التفرغ للإنتخابات حسب منشور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، حيث قال ذات المصدر أنه كان لزاما على المسؤولين طلب صورة عن التزكية للإنتخابات التي تمنحها الأحزاب، وليس الإعتماد على طلب خطي أوشفوي من الموظف بغرض التغيب للإنتخابات.