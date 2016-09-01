خطير..اختفاء ثلاث تلميذات في ظروف غامضة بتزنيت

"شوف تيفي"
اختفت ثلاثة تلميذات من مدينة تزنيت مساء أمس الأربعاء، في ظروف غامضة،وهو الأمر الذي أثار الرعب والهلع في نفوس أسرهن .
وحسب مصادر محلية فإن التلميذات الثلاثة اللائي يدرسن بالثانوية الإعدادية مولاي سليمان، ويقطنن في كل من قصبة تافوكت و تيزكي، اختفين بعد أن قررن تنفيذ هروب جماعي بسبب دخولهن في مشاكل أسرية في الآونة الأخيرة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن عائلات المختفيات، قاموا بالبحت في العديد من الأماكن التي من الممكن أن يكن المختفيات قد لجئن إليها لكن دون جدوى.
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