 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ها كيفاش حصل شاب لابس النقاب وهاز حقيبة نسائية في وجدة | حوادث و حقوق

ها كيفاش حصل شاب لابس النقاب وهاز حقيبة نسائية في وجدة

إعفاء رئيس قطب اللوجستيك والأمن بكوب22 وأنباء عن تعويضه بالكاتب العام لوزارة الداخلية | بوليتيك

إعفاء رئيس قطب اللوجستيك والأمن ''بكوب22'' وأنباء عن تعويضه بالكاتب العام لوزارة الداخلية

بالصور..ها كيفاش صْبحات الرضيعة المختطفة التي عُثر عليها بالدار البيضاء | مجتمع

بالصور..ها كيفاش ''صْبحات'' الرضيعة المختطفة التي عُثر عليها بالدار البيضاء

عاجل..استنفار أمني بمدينة مراكش بسبب بنكيران | بوليتيك

عاجل..استنفار أمني بمدينة مراكش بسبب بنكيران

يا ربي السلامة.. سيدة تُضرم النار في منزلها وزوجها وابنها بإنزكان | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. سيدة تُضرم النار في منزلها وزوجها وابنها بإنزكان

سابقة : مرشحوا اللائحة الوطنية لحزب الإتحاد الدستوري يطالبون بنشر أسمائهم | بوليتيك

سابقة : مرشحوا اللائحة الوطنية لحزب الإتحاد الدستوري يطالبون بنشر أسمائهم

خطير..اختفاء ثلاث تلميذات في ظروف غامضة بتزنيت | حوادث و حقوق

خطير..اختفاء ثلاث تلميذات في ظروف غامضة بتزنيت

خليفة مرشح بن كيران في الحسيمة يقاضي قياديين في حزب العهد الديموقراطي | بوليتيك

خليفة مرشح بن كيران في الحسيمة يقاضي قياديين في حزب العهد الديموقراطي

محمد السادس في صورة نادرة يتصفح الجرائد والمجلات | بوليتيك

محمد السادس في صورة نادرة يتصفح الجرائد والمجلات

إنها القيامة.. !

خطير..اختفاء ثلاث تلميذات في ظروف غامضة بتزنيت
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 17:24 خطير..اختفاء ثلاث تلميذات في ظروف غامضة بتزنيت | حوادث و حقوق
خطير..اختفاء ثلاث تلميذات في ظروف غامضة بتزنيت
اختفت ثلاثة تلميذات من مدينة تزنيت مساء أمس الأربعاء، في ظروف غامضة،وهو الأمر الذي أثار الرعب والهلع في نفوس أسرهن .

"شوف تيفي"

اختفت ثلاثة تلميذات من مدينة تزنيت مساء أمس الأربعاء، في ظروف غامضة،وهو الأمر الذي أثار الرعب والهلع في نفوس أسرهن .

وحسب مصادر محلية فإن التلميذات الثلاثة اللائي يدرسن بالثانوية الإعدادية مولاي سليمان، ويقطنن في كل من قصبة تافوكت و تيزكي، اختفين بعد أن قررن تنفيذ هروب جماعي بسبب دخولهن في مشاكل أسرية في الآونة الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن عائلات المختفيات، قاموا بالبحت في العديد من الأماكن التي من الممكن أن يكن المختفيات قد لجئن إليها لكن دون جدوى.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الثانوية مولاي سليمان مدينة تزنيت

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ها كيفاش حصل شاب لابس النقاب وهاز حقيبة نسائية في وجدة | حوادث و حقوق

ها كيفاش حصل شاب لابس النقاب وهاز حقيبة نسائية في وجدة

يا ربي السلامة.. سيدة تُضرم النار في منزلها وزوجها وابنها بإنزكان | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. سيدة تُضرم النار في منزلها وزوجها وابنها بإنزكان

عاجل:هذا هو جديد قضية مختطفة الرضيعة التي تم العثور عليها بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل:هذا هو جديد قضية مختطفة الرضيعة التي تم العثور عليها بالدار البيضاء

عاجل وبالصورة.. حقيبة مجهولة تستنفر الأجهزة الأمنية والفرق الخاصة بحراسة الملك بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. حقيبة مجهولة تستنفر الأجهزة الأمنية والفرق الخاصة بحراسة الملك بطنجة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من فاس..شاب في تعليقه عن المونيكات الجنسية:دارو حملة زيرو ميكا و جابو لينا مونيكة ديال السيليكون | بــووز
منذ 8 دقائق

من فاس..شاب في تعليقه عن المونيكات الجنسية:دارو حملة زيرو ميكا و جابو لينا مونيكة ديال السيليكون

بالفيديو.. أروع اعتراف: أب الرضيعة التي كانت مختطفة...لو كان يسمحوا ليا نسمي بنتي ٠شوف تيفي والله حتى نسميها | بــووز

بالفيديو.. أروع اعتراف: أب الرضيعة التي كانت مختطفة...لو كان يسمحوا ليا نسمي بنتي ٠شوف تيفي ''والله حتى نسميها

نسولو الناس..شوفو ردة فعل الشارع المغربي بخصوص عودة الرضيعة المختطفة و شكر خاص لشوف تيفي | خارج البلاطو

نسولو الناس..شوفو ردة فعل الشارع المغربي بخصوص عودة الرضيعة المختطفة و شكر خاص لشوف تيفي

بالفيديو.. بسبب الأشغال..قادوس كبير تفركع فكازا ..شوفو أشنو وقع | بــووز

بالفيديو.. بسبب الأشغال..قادوس كبير تفركع فكازا ..شوفو أشنو وقع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ها كيفاش حصل شاب لابس النقاب وهاز حقيبة نسائية في وجدة | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

ها كيفاش حصل شاب لابس النقاب وهاز حقيبة نسائية في وجدة

إعفاء رئيس قطب اللوجستيك والأمن بكوب22 وأنباء عن تعويضه بالكاتب العام لوزارة الداخلية | بوليتيك

إعفاء رئيس قطب اللوجستيك والأمن ''بكوب22'' وأنباء عن تعويضه بالكاتب العام لوزارة الداخلية

بالصور..ها كيفاش صْبحات الرضيعة المختطفة التي عُثر عليها بالدار البيضاء | مجتمع

بالصور..ها كيفاش ''صْبحات'' الرضيعة المختطفة التي عُثر عليها بالدار البيضاء

عاجل..استنفار أمني بمدينة مراكش بسبب بنكيران | بوليتيك

عاجل..استنفار أمني بمدينة مراكش بسبب بنكيران

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.