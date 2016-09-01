خليفة مرشح بن كيران في الحسيمة يقاضي قياديين في حزب العهد الديموقراطي

يعتزم الأمين العام بالنيابة لحزب العهد الديموقراطي، مقاضاة ثلاثة قياديين في الحزب، على خلفية إقتحامهم لمقره الرئيسي والعبث بمحتوياته.

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يعتزم الأمين العام بالنيابة لحزب العهد الديموقراطي، مقاضاة ثلاثة قياديين في الحزب، على خلفية إقتحامهم لمقره الرئيسي والعبث بمحتوياته.

وأعلنت مصادر مقربة من حسن الوزاني الذي عينه نجيب الوزاني خلفا له بعد الترشح باسم "المصباح" بالحسيمة، عن الطرد النهائي لثلاث قياديين، من الحزب وكافة هياكله وهم مرزوق أحيدار ومحمد الشرفي والطيب البقال.

وحسب ذات المصادر، فالقرار يأتي كرد فعل على "دخولهم وإحتلالهم لمقر الحزب بمعية العشرات من الغرباء عن الحزب، والعبث بمحتوياته وتعنيف مستخدميه وذلك في خرق سافر للقانون الأساسي للحزب وأنظمته الداخلية".

وأشار بلاغ موقع من طرف الحسن الوزاني، الأمين العام للحزب بالنيابة، أنه بصدد إجراء المساطر اللازمة أمام القضاء المختص ضد السالف ذكرهم ومن شاركهم في "أفعالهم الخارجة عن القانون من أجل إدانتهم وتحميلهم مسؤولية الأضرار التي تسببوا فيها".

ويعيش الحزب إنقساما شديدا وسط مناضليه منذ ترشح نجيب الوزاني الأمين العام السابق لحزب العهد الديموقراطي كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بمدينة الحسيمة، حيث يرى أعضاء الحزب "أن أمينهم العام السابق والحالي بالنيابة باعوهم لعبد الإله بن كيران".