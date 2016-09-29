 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

محمد السادس في صورة نادرة يتصفح الجرائد والمجلات | بوليتيك

محمد السادس في صورة نادرة يتصفح الجرائد والمجلات

لأول مرة في تاريخ السينما المغربية.. فيلم مسافة ميل يفوز بهذه الجائزة | ثقافة و فنون

لأول مرة في تاريخ السينما المغربية.. فيلم ''مسافة ميل'' يفوز بهذه الجائزة

نشرة إنذارية..أمطار عاصفية مع هبوب رياح قوية مرتقبة اليوم الخميس في عدد من أقاليم المملكة | مجتمع

نشرة إنذارية..أمطار عاصفية مع هبوب رياح قوية مرتقبة اليوم الخميس في عدد من أقاليم المملكة

عاجل:هذا هو جديد قضية مختطفة الرضيعة التي تم العثور عليها بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل:هذا هو جديد قضية مختطفة الرضيعة التي تم العثور عليها بالدار البيضاء

عاجل وبالصورة.. حقيبة مجهولة تستنفر الأجهزة الأمنية والفرق الخاصة بحراسة الملك بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. حقيبة مجهولة تستنفر الأجهزة الأمنية والفرق الخاصة بحراسة الملك بطنجة

عاجل وبالفيديو.. حادث قطار مروع يهز الولايات المتحدة الأمريكية | دولي

عاجل وبالفيديو.. حادث قطار مروع يهز الولايات المتحدة الأمريكية

عاجل وبالصور.. شاحنة محملة بقنينات الغاز تتعرض لحادث خطير ضواحي الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. شاحنة محملة بقنينات الغاز تتعرض لحادث خطير ضواحي الدار البيضاء

فضيحة بجلالجل بطلها نبيل بنعبد الله في عز حملته الانتخابية | بوليتيك

فضيحة بجلالجل بطلها نبيل بنعبد الله في عز حملته الانتخابية

عاجل.. استنفار أمني في ساحة الأمم المتحدة في البيضاء.. وهذا هو السبب | بوليتيك

عاجل.. استنفار أمني في ساحة الأمم المتحدة في البيضاء.. وهذا هو السبب

إنها القيامة.. !

محمد السادس في صورة نادرة يتصفح الجرائد والمجلات
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 16:50 محمد السادس في صورة نادرة يتصفح الجرائد والمجلات | بوليتيك
محمد السادس في صورة نادرة يتصفح الجرائد والمجلات
في صورة نادرة للملك محمد السادس، تصر آلة التصوير على أن توقف ولي العهد سيدي محمد عن مطالعته للجرائد والمجلات

"شوف تيفي"

في صورة نادرة للملك محمد السادس، تصر آلة التصوير على أن توقف ولي العهد سيدي محمد عن مطالعته للجرائد والمجلات، ومتابعة أهم الأحداث التي كانت تشغل بال العالم في بداية التسعينيات من القرن الماضي.. وهو توقيف مبرر، من أجل تأريخ واحدة من اللحظات التي تكشف عن الإلمام الجيد لمن أصبح ملكا للمغرب بالصحف المجلات..

الصورة التقطت لولي العهد سيدي محمد في 2 ماي 1992 بباريس، حيث بدا من خلالها أكثر جاذبية، بنظراته القوية وأريحيته على الأريكة ذات الأحمر القاني، حيث تشهد المجلات والجرائد على ثقافة أمير بمواصفات استثنائية.

محمد السادس في صورة نادرة يتصفح الجرائد والمجلات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

محمد السادس في صورة نادرة يتصفح الجرائد والمجلات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة بجلالجل بطلها نبيل بنعبد الله في عز حملته الانتخابية | بوليتيك

فضيحة بجلالجل بطلها نبيل بنعبد الله في عز حملته الانتخابية

عاجل.. استنفار أمني في ساحة الأمم المتحدة في البيضاء.. وهذا هو السبب | بوليتيك

عاجل.. استنفار أمني في ساحة الأمم المتحدة في البيضاء.. وهذا هو السبب

هذه هي الشخصيات العربية التي ستحضر جنازة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز | بوليتيك

هذه هي الشخصيات العربية التي ستحضر جنازة الرئيس الإسرائيلي ''شمعون بيريز''

بالصورة.. الرميد يتساءل عن السر وراء فتح دور القرآن بمراكش في الوقت الراهن | بوليتيك

بالصورة.. الرميد يتساءل عن السر وراء فتح دور القرآن بمراكش في الوقت الراهن

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بن كيران : أنا ما عملتش معجزات وماعملتش كلشي لي كان خصني نعمل | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بن كيران : ''أنا ما عملتش معجزات وماعملتش كلشي لي كان خصني نعمل''

ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة أسماء | قنوات أخرى

ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة أسماء

فيديو مؤثر.. نهاية سعيدة لكل المغاربة في قصة الرضيعة المختطفة.. لحظة تسليم الرضيعة لأمها | قنوات أخرى

فيديو مؤثر.. نهاية سعيدة لكل المغاربة في قصة الرضيعة المختطفة.. لحظة تسليم الرضيعة لأمها

مفاجأة...عائلة الرضيعة التي تم العثور عليها في حيرة من أمرها أشنو غادي يسميو البنية: جنات/دعاء/ ولا للا خديجة..شوفو الفيديو | بــووز

مفاجأة...عائلة الرضيعة التي تم العثور عليها في حيرة من أمرها أشنو غادي يسميو البنية: جنات/دعاء/ ولا للا خديجة..شوفو الفيديو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

محمد السادس في صورة نادرة يتصفح الجرائد والمجلات | بوليتيك
منذ 20 دقيقة

محمد السادس في صورة نادرة يتصفح الجرائد والمجلات

لأول مرة في تاريخ السينما المغربية.. فيلم مسافة ميل يفوز بهذه الجائزة | ثقافة و فنون

لأول مرة في تاريخ السينما المغربية.. فيلم ''مسافة ميل'' يفوز بهذه الجائزة

نشرة إنذارية..أمطار عاصفية مع هبوب رياح قوية مرتقبة اليوم الخميس في عدد من أقاليم المملكة | مجتمع

نشرة إنذارية..أمطار عاصفية مع هبوب رياح قوية مرتقبة اليوم الخميس في عدد من أقاليم المملكة

عاجل:هذا هو جديد قضية مختطفة الرضيعة التي تم العثور عليها بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل:هذا هو جديد قضية مختطفة الرضيعة التي تم العثور عليها بالدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.