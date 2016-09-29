محمد السادس في صورة نادرة يتصفح الجرائد والمجلات

في صورة نادرة للملك محمد السادس، تصر آلة التصوير على أن توقف ولي العهد سيدي محمد عن مطالعته للجرائد والمجلات

"شوف تيفي"

في صورة نادرة للملك محمد السادس، تصر آلة التصوير على أن توقف ولي العهد سيدي محمد عن مطالعته للجرائد والمجلات، ومتابعة أهم الأحداث التي كانت تشغل بال العالم في بداية التسعينيات من القرن الماضي.. وهو توقيف مبرر، من أجل تأريخ واحدة من اللحظات التي تكشف عن الإلمام الجيد لمن أصبح ملكا للمغرب بالصحف المجلات..

الصورة التقطت لولي العهد سيدي محمد في 2 ماي 1992 بباريس، حيث بدا من خلالها أكثر جاذبية، بنظراته القوية وأريحيته على الأريكة ذات الأحمر القاني، حيث تشهد المجلات والجرائد على ثقافة أمير بمواصفات استثنائية.