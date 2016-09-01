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لأول مرة في تاريخ السينما المغربية.. فيلم ''مسافة ميل'' يفوز بهذه الجائزة
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 16:37 لأول مرة في تاريخ السينما المغربية.. فيلم مسافة ميل يفوز بهذه الجائزة | ثقافة و فنون
لأول مرة في تاريخ السينما المغربية.. فيلم ''مسافة ميل'' يفوز بهذه الجائزة
لأول مرة في تاريخ السينما المغربية، فاز فيلم ''مسافة ميل'' لمخرجه سعيد خلاف بالجائزة الكبرى لأحسن فيلم أجنبي بمهرجان لوسأنجلس بالولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الأربعاء بعد منافسة شرسة من أفلام

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي

لأول مرة في تاريخ السينما المغربية، فاز فيلم "مسافة ميل" لمخرجه سعيد خلاف بالجائزة الكبرى لأحسن فيلم أجنبي بمهرجان لوسأنجلس بالولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الأربعاء بعد منافسة شرسة من أفلام أجنبية أخرى ربما هي أكثر تكلفة مقارنة بما كلفه "مسافة ميل" ماديا.

وقال المخرج سعيد خلاف في حوار حصري في حوار حصري مع "شوف تيفي"، "جد سعيد باختيار فيلمي في الدور التمهيدي لنيل جائزة الأوسكار، وفرحة كبيرة بطبيعة الحال انتابتني، خصوصا أنه أول عمل طويل لي، شارك فيه نخبة من النجوم المغاربة كنفيسة بنشهيدة وأمين الناجي وسناء بحاج وعاجل ونجوم الزوهرة وآخرون..."

جدير بالذكر أن سعيد خلاف أول مخرج مغربي يطوف بفيلمه مجموعة من المهرجانات العربية والدولية حيث شارك في مسابقات عدة، ونال جوائز كبرى وتشجيعية نظرا لمواصفاته الاحترافية حيث حقق ما لم تحققه أفلام أخرى مغربية اقتصرت فقط على العرض في قاعات العرض الوطنية، وما يزيد الأمر غرابة مقارنة بمخرجين مغاربة هو أن سعيد خلاف مخرج الفيلم يعتبر الأخير أول تجربة له في إخراج الأفلام الطويلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لأول مرة في تاريخ السينما المغربية.. فيلم مسافة ميل يفوز بهذه الجائزة

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