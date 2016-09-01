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نشرة إنذارية..أمطار عاصفية مع هبوب رياح قوية مرتقبة اليوم الخميس في عدد من أقاليم المملكة
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 16:31 نشرة إنذارية..أمطار عاصفية مع هبوب رياح قوية مرتقبة اليوم الخميس في عدد من أقاليم المملكة | مجتمع
نشرة إنذارية..أمطار عاصفية مع هبوب رياح قوية مرتقبة اليوم الخميس في عدد من أقاليم المملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن أمطارا عاصفية قوية، يحتمل أن تكون مصحوبة ببرد وبرياح قد تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة، مرتقبة اليوم الخميس، في بعض أقاليم المملكة.

"شوف تيفي"

 أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن أمطارا عاصفية قوية، يحتمل أن تكون مصحوبة ببرد وبرياح قد تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة، مرتقبة اليوم الخميس، في بعض أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات العاصفية القوية محليا، والتي قد تكون مصحوبة ببرد وبرياح (ما بين 60 و 80 كلم في الساعة)، ستهم غدا الخميس من الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحا إلى منتصف الليل، أقاليم فكيك والرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير وميدلت.

كما تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح قوية (ما بين 50 و60 كلم في الساعة) وعواصف رياح قد تصل سرعتها حسب المناطق إلى 75 كلم في الساعة في العديد من أقاليم شمال المملكة.

وأفادت النشرة أيضا، أن رياحا قوية شيئا ما إلى قوية من القطاع الشرقي، ستهم غدا الخميس ما بين الساعة العاشرة صباحا و15 دقيقة إلى غاية منتصف الليل، أقاليم طنجة -أصيلة والفحص - أنجرة والمضيق - الفنيدق وشفشاون والعرائش وتطوان.

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