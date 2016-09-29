عاجل وبالصورة.. حقيبة مجهولة تستنفر الأجهزة الأمنية والفرق الخاصة بحراسة الملك بطنجة

عٌثر قبل قليل على حقيبة مجهولة برصيف ساحة ايبيريا بمدينة طنجة، والذي يوجد بالقرب من الطريق الذي يعرف مرورا كثيفا للسيارات.

"شوف تيفي"

عٌثر قبل قليل على حقيبة مجهولة برصيف ساحة ايبيريا بمدينة طنجة، والذي يوجد بالقرب من الطريق الذي يعرف مرورا كثيفا للسيارات.

وحسب موقع "أوقات طنجة" المحلي، فإن الساحة المذكورة تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، حيث حلت بها المصالح الأمنية بمختلف أنواعها، ومن بينها الفرق الخاصة بحراسة الملك محمد السادس، في انتظار وصول الفرقة العلمية الخاصة بتعطيل المتفجرات.