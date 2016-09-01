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عاجل وبالفيديو.. حادث قطار مروع يهز الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 15:35 عاجل وبالفيديو.. حادث قطار مروع يهز الولايات المتحدة الأمريكية | دولي
عاجل وبالفيديو.. حادث قطار مروع يهز الولايات المتحدة الأمريكية
خلف حادث قطار في ضاحية نيويورك في نيوجيرزي بالولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من مائة جريح، اليوم الخميس، وذلك حسب ما كشفت عنه شبكة ''سي ان ان''.

 "شوف تيفي"


خلف حادث قطار في ضاحية نيويورك في نيوجيرزي بالولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من مائة جريح، اليوم الخميس، وذلك حسب ما كشفت عنه شبكة "سي ان ان".


وأوضحت الشبكة ذاتها بأن القطار كان مكتظا، وتزامن الحادث مع وقت الدروة، حيث لم يتمكن من التوقف لدى دخوله محطة هوبوكن، الواقعة قبالة مانهاتن.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وقت الدروة قطار جريح

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