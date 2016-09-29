عاجل وبالصور.. شاحنة محملة بقنينات الغاز تتعرض لحادث خطير ضواحي الدار البيضاء

"شوف تيفي"
شهدت منطقة عين حرودة ضواحي مدينة الدار البيضاء، وبالتحديد على مستوى طريق مراكش، قبل قليل، حادثة سير خطيرة،تعرضت لها شاحنة كبيرة محملة بقننيات الغاز.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاحنة المحملة بقنينات الغاز، اصطدمت بسيارة خفيفة، قبل أن تصدمها شاحنة أخرى، ما تسبب في سقوط العديد من قنينات الغاز.
وأضاف المصدر ذاته بأنه ولحسن الحظ لم تنفجر القنينات التي تساقطت بالرغم من قوة الاصطدام، موضحا بأن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان وقامت بتنظيم حركة السير.
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