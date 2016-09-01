فضيحة بجلالجل بطلها نبيل بنعبد الله في عز حملته الانتخابية

لم نكن نظن يوما، أن آليات التواصل السياسي عند حزب تقدمي حداثي (...) مع وسائل الإعلام المغربية، يعتمد بالدرجة الأولى على مبدأ ''من يكتب عني إيجابيا، أدعمه إشهاريا''.. وهو مبدأ بخيس يضرب في الصميم كل

شوف تيفي



لم نكن نظن يوما، أن آليات التواصل السياسي عند حزب تقدمي حداثي (...) مع وسائل الإعلام المغربية، يعتمد بالدرجة الأولى على مبدأ "من يكتب عني إيجابيا، أدعمه إشهاريا".. وهو مبدأ بخيس يضرب في الصميم كل المبادئ التي ارتكز عليها حزب التقدم والاشتراكية.

إنها غريبة الغرائب، فالوزير نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "الكتاب"، والسياسي التقدمي، الشيوعي، الإشتراكي، اليساري، الحداثي والحالم بدولة تسود فيها حرية التعبير، يلجأ إلى وسيلة انتقامية، فاجأتنا في "شوف تيفي"، بعد أن فسخ عقدا إشهاريا يتعلق بحملته الانتخابية. لكن لماذا هي غريبة الغرائب؟

قبل الحملة الانتخابية الممهدة لاستحقاقات السابع من أكتوبر المقبلة، اتصل بنا المكلف بالتواصل في حزب نبيل بنعبد الله، كي نشهر حملة الحزب الانتخابية على قناة "شوف تيفي"، باعتبارها تحظى بمتابعة واسعة ومكثفة في المغرب، رغم أننا لم ننخرط مطلقا في هذه العملية مع الأحزاب السياسية إلا حينما ربطت بعضها اتصالا بنا لهذا الغرض.. عموما اتصل بنا الحزب، وجرى بيننا اتفاقا حول المادة الإشهارية المتعلقة بالحملة الانتخابية، لكن بمجرد ما نشرنا خبرا، ربما اعتبره نبيل بنعبد الله مسيئا له، أو قد يكون المحيط الدائر حوله قد قام بتأويله بطريقته.. صدر رد فعل انتقامي غريب، يبرز إلى أي حد يتحكم منطق تصفية الحسابات في التعامل مع الصحافة التي لا تقول دائما "العام زين". وبالتالي، عوض أن يترجم نبيل بنعبد الله المبادئ التي يؤمن بها، والتي يروجها حاليا في حملته الانتخابية، كالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، أو على الأقل أن يتواصل معنا حول ما لم يعجبه في الخبر المنشور، أصدر رد فعل غريب، ومفاجئ وانتقامي أيضا، يقضي بإلغاء إشهاره على قناة "شوف تيفي"، والمبرر في ذلك، أننا "واقيلا كتبنا عليه بطريقة فشي شكل.. معجباتوش". وبالتالي فالوزير لا يرغب في الاشتغال مع موقع إلكتروني "مكيكتبش عليه زوين".

السؤال المطروح هنا "واش بنعبد الله كيتعامل غير مع المواقع للي كيكتبو عليه زوين؟". وهل كل المواقع التي تمرر إشهارات الحملة الانتخابية لحزب الكتاب تكتب إيجابيا على السي بنعبد الله؟..

إن ما لا يعرفه السي نبيل، هو أننا كنا قد رفضنا هذه المادة الإشهارية من أساسها، لولا إلحاح المكلف بالتواصل في حزبه من أجل أن يكون إشهار "البي بي إس" حاضرا إلى جانب إشهارات الأحزاب الكبرى.. خاصة وأن حزب الكتاب، مجرد حزب صغير أخذ أكبر من حجمه في حكومة نالت أكبر حجم من الانتقادات في تاريخ الحكومات المغربية..

لقد كان على السي نبيل أن يكرس فعلا ما يؤمن به من مبادئ تقدمية، وهو الذي عهدناه في حواراته معنا، سياسيا منفتحا صاحب "قشابة واسعة".. ليتضح من خلال هذا التعامل الانتقامي الغريب والمفاجئ أنه ضيق الصدر، لا يطيق الرأي المخالف. "إيوا دابا السي نبيل إلى طلعتي وزير ثاني، واش غادي تقطع لينا المو والضو؟" على العموم، لكل حادث حديث..

إنها فضيحة يا السي نبيل.. نعم فضيحة، لأن هذا التعامل ليس من شيمك.. لكن تأكد، أنه بالرغم من هذا السلوك، غير المفهوم، سنظل نحترمك، ونتفاعل معك، ونغطي أنشطتك، وننقل صورتك إلى المغاربة كما هي، دون "روتوش أو زواق"، بل ونتواصل معك ونشر خطابتك السياسية، وفق ما نؤمن به كإعلاميين، لأن إشهارك بالعربية تاعرابت "لا يهش ولا ينش"، خاصة إذا كان صادرا من رجل غني داخل حزب فقير سياسيا وجماهيريا.. لذلك، نهمس في أذن السي نبيل، أن الأحزاب الديمقراطية العريقة ذات التاريخ النضالي لا تتعامل بمنطق الانتقام والإقصاء وتصفية الحسابات.. وبالتالي، إذا لم يكن لك إلمام جيد بهذا المعطي، يمكنك الرجوع إلى الزعماء الكبار، بوستة وعلي يعتة واليوسفي وآيت يدر وأستاذك إسماعيل العلوي.. آنذاك ستعرف المعنى الحقيقي لـ"المعقول" على الأقل في التعامل مع وسائل الإعلام وليس في تأجيج حس الانتقام.. والسلام. "الحاصول "المعقول مااااشي ساهل".