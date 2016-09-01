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إنها القيامة.. !

عاجل.. استنفار أمني في ساحة الأمم المتحدة في البيضاء.. وهذا هو السبب
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 15:15 عاجل.. استنفار أمني في ساحة الأمم المتحدة في البيضاء.. وهذا هو السبب | بوليتيك
عاجل.. استنفار أمني في ساحة الأمم المتحدة في البيضاء.. وهذا هو السبب
تعرف ساحة الأمم المتحدة، بمدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، استعداداً لمنع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها من طرف أساتذة البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار.

"شوف تيفي"

تعرف ساحة الأمم المتحدة، بمدينة الدار البيضاء، في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، استعداداً لمنع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها من طرف أساتذة البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار.

وحسب مصدر "شوف تيفي" ، حلت قبل قليل مختلف الأجهزة الأمنية بالساحة المذكورة، بعد توصلها بمعلومات تفيد بأن أساتذة البرنامج الحكومي سينظمون وقفة احتجاجية على الساعة الرابعة زوالا.

وتجدر الإشارة إلى أن أساتذة البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار، نظموا في وقت سابق العديد من الوقفات خاصة بالعاصمة الإدارية الرباط، والتي طالبوا من خلالها حكومة عبد الإله بنكيران بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.



 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تييف ساحة الأمم المتحدة البرنامج الحكومي الدار البيضاء الوقفة الاحتجاجية

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