 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا هو الحكم الصادر في حق الشرطي قاتل زوجته ووالديها بواسطة سلاحه الوظيفي بالقنيطرة | حوادث و حقوق

هذا هو الحكم الصادر في حق الشرطي قاتل زوجته ووالديها بواسطة سلاحه الوظيفي بالقنيطرة

شاب ملقب بـ الشيني يروع أكادير ويقاوم الأمن بسيف.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

شاب ملقب بـ ''الشيني'' يروع أكادير ويقاوم الأمن بسيف.. وهذه هي التفاصيل

عاجل.. انهيار منزل بالصويرة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. انهيار منزل بالصويرة.. وهذه هي التفاصيل

أميرة سعودية تذل فرنسيا وترغمه على تقبيل قدمها..وهذه هي التفاصيل | دولي

أميرة سعودية تذل فرنسيا وترغمه على تقبيل قدمها..وهذه هي التفاصيل

حجز كمية كبيرة من المواد الطبية والصيدلانية المهربة بالجديدة من بينها مواد تستخدم في التخذير الطبي | حوادث و حقوق

حجز كمية كبيرة من المواد الطبية والصيدلانية المهربة بالجديدة من بينها مواد تستخدم في التخذير

هذه هي الشخصيات العربية التي ستحضر جنازة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز | بوليتيك

هذه هي الشخصيات العربية التي ستحضر جنازة الرئيس الإسرائيلي ''شمعون بيريز''

بالصورة.. الرميد يتساءل عن السر وراء فتح دور القرآن بمراكش في الوقت الراهن | بوليتيك

بالصورة.. الرميد يتساءل عن السر وراء فتح دور القرآن بمراكش في الوقت الراهن

عاجل ..حريق مهول في دوار السكة بسيدي سليمان.. وها شحال ديال البرارك تحرقوا | حوادث و حقوق

عاجل ..حريق مهول في دوار السكة بسيدي سليمان.. وها شحال ديال البرارك تحرقوا

بالفيديو..سعد المجرد يجر حزب التقدم والاشتراكية إلى القضاء بسبب أنا ما شي ساهل | بوليتيك

بالفيديو..سعد المجرد يجر حزب التقدم والاشتراكية إلى القضاء بسبب ''أنا ما شي ساهل''

إنها القيامة.. !

هذا هو الحكم الصادر في حق الشرطي قاتل زوجته ووالديها بواسطة سلاحه الوظيفي بالقنيطرة
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 14:52 هذا هو الحكم الصادر في حق الشرطي قاتل زوجته ووالديها بواسطة سلاحه الوظيفي بالقنيطرة | حوادث و حقوق
هذا هو الحكم الصادر في حق الشرطي قاتل زوجته ووالديها بواسطة سلاحه الوظيفي بالقنيطرة
أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة زوال أمس الأربعاء، حكمها بالمؤبد في حق رجل شرطة، أقدم في شهر فبراير 2015 بقتل زوجته ووالديها بسلاحه الوظيفي.

"شوف تيفي"

أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة زوال أمس الأربعاء، حكمها بالمؤبد في حق رجل شرطة، أقدم في شهر فبراير 2015 بقتل زوجته ووالديها بسلاحه الوظيفي.

وتعود تفاصيل هذه القضية كما سبق الإشارة إلى 5 فبراير 2015، حينما أقدم الشرطي "محمد.ب" البالغ من العمر 37 سنة، بقتل زوجته "رشيدة" ووالديها بسلاحه الوظيفي.

وبخصوص أسباب هذه الجريمة الشنعاء، فإن الزوج الجاني دخل في خلاف مع زوجته بعد أن رفضت الاستجابة له حينما طالبها بجلب بعض الأشياء من أحد المحلات التجارية، لتتطور الأمور بينهما ليقوم الشرطي في لحظة غضب بإطلاق الرصاص عليها وعلى والديها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

هذا هو الحكم الصادر في حق الشرطي قاتل زوجته ووالديها بواسطة سلاحه الوظيفي بالقنيطرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شاب ملقب بـ الشيني يروع أكادير ويقاوم الأمن بسيف.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

شاب ملقب بـ ''الشيني'' يروع أكادير ويقاوم الأمن بسيف.. وهذه هي التفاصيل

عاجل.. انهيار منزل بالصويرة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. انهيار منزل بالصويرة.. وهذه هي التفاصيل

حجز كمية كبيرة من المواد الطبية والصيدلانية المهربة بالجديدة من بينها مواد تستخدم في التخذير الطبي | حوادث و حقوق

حجز كمية كبيرة من المواد الطبية والصيدلانية المهربة بالجديدة من بينها مواد تستخدم في التخذير الطبي

عاجل ..حريق مهول في دوار السكة بسيدي سليمان.. وها شحال ديال البرارك تحرقوا | حوادث و حقوق

عاجل ..حريق مهول في دوار السكة بسيدي سليمان.. وها شحال ديال البرارك تحرقوا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بن كيران : أنا ما عملتش معجزات وماعملتش كلشي لي كان خصني نعمل | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

بن كيران : ''أنا ما عملتش معجزات وماعملتش كلشي لي كان خصني نعمل''

ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة أسماء | قنوات أخرى

ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة أسماء

فيديو مؤثر.. نهاية سعيدة لكل المغاربة في قصة الرضيعة المختطفة.. لحظة تسليم الرضيعة لأمها | قنوات أخرى

فيديو مؤثر.. نهاية سعيدة لكل المغاربة في قصة الرضيعة المختطفة.. لحظة تسليم الرضيعة لأمها

مفاجأة...عائلة الرضيعة التي تم العثور عليها في حيرة من أمرها أشنو غادي يسميو البنية: جنات/دعاء/ ولا للا خديجة..شوفو الفيديو | بــووز

مفاجأة...عائلة الرضيعة التي تم العثور عليها في حيرة من أمرها أشنو غادي يسميو البنية: جنات/دعاء/ ولا للا خديجة..شوفو الفيديو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا هو الحكم الصادر في حق الشرطي قاتل زوجته ووالديها بواسطة سلاحه الوظيفي بالقنيطرة | حوادث و حقوق
منذ 22 دقيقة

هذا هو الحكم الصادر في حق الشرطي قاتل زوجته ووالديها بواسطة سلاحه الوظيفي بالقنيطرة

شاب ملقب بـ الشيني يروع أكادير ويقاوم الأمن بسيف.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

شاب ملقب بـ ''الشيني'' يروع أكادير ويقاوم الأمن بسيف.. وهذه هي التفاصيل

عاجل.. انهيار منزل بالصويرة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. انهيار منزل بالصويرة.. وهذه هي التفاصيل

أميرة سعودية تذل فرنسيا وترغمه على تقبيل قدمها..وهذه هي التفاصيل | دولي

أميرة سعودية تذل فرنسيا وترغمه على تقبيل قدمها..وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.