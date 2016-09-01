هذا هو الحكم الصادر في حق الشرطي قاتل زوجته ووالديها بواسطة سلاحه الوظيفي بالقنيطرة

أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة زوال أمس الأربعاء، حكمها بالمؤبد في حق رجل شرطة، أقدم في شهر فبراير 2015 بقتل زوجته ووالديها بسلاحه الوظيفي.

"شوف تيفي"

أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة زوال أمس الأربعاء، حكمها بالمؤبد في حق رجل شرطة، أقدم في شهر فبراير 2015 بقتل زوجته ووالديها بسلاحه الوظيفي.

وتعود تفاصيل هذه القضية كما سبق الإشارة إلى 5 فبراير 2015، حينما أقدم الشرطي "محمد.ب" البالغ من العمر 37 سنة، بقتل زوجته "رشيدة" ووالديها بسلاحه الوظيفي.

وبخصوص أسباب هذه الجريمة الشنعاء، فإن الزوج الجاني دخل في خلاف مع زوجته بعد أن رفضت الاستجابة له حينما طالبها بجلب بعض الأشياء من أحد المحلات التجارية، لتتطور الأمور بينهما ليقوم الشرطي في لحظة غضب بإطلاق الرصاص عليها وعلى والديها.