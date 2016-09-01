شاب ملقب بـ ''الشيني'' يروع أكادير ويقاوم الأمن بسيف.. وهذه هي التفاصيل

تمكنت المصالح الأمنبية بأكادير، أمس الأربعاء، من إيقاف شاب في مقتبل العمر، من أجل اعتراض سبيل المارة بهدف السرقة.

"شوف تيفي

تمكنت المصالح الأمنبية بأكادير، أمس الأربعاء، من إيقاف شاب في مقتبل العمر، من أجل اعتراض سبيل المارة بهدف السرقة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فقد جرى إيقاف المشتبه فيه، الملقب بــ"الشيني"، وهو يتربص بالمارة بأحد الأزقة المظلمة بحي المسيرة، حيث ضبط بحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير عبارة عن سيف، كما أبدى مقاومة لعناصر الشرطة لحظة الإيقاف.

أوضح مصدر "شوف تيفي" بأن البحث الأولي مع المعني بالأمر،كشف بأنه من ذوي السوابق القضائية في الاتجار في الأقراص المهلوسة "القرقوبي" والضرب والجرح، بالإضافة إلى أنه مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والعنف ضد الأصول والضرب والجرح، وقد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.