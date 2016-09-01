عاجل.. انهيار منزل بالصويرة.. وهذه هي التفاصيل

شهدت مدينة الصويرة، قبل قليل وبالتحديد بمنطقة الخضارة، انهيار منزل آيل للسقوط بالكامل، ما خلف إصابة سيدة بجروح متفاوتة الخطورة.

"شوف تيفي"



شهدت مدينة الصويرة، قبل قليل وبالتحديد بمنطقة الخضارة، انهيار منزل آيل للسقوط بالكامل، ما خلف إصابة سيدة بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المنزل المنهار يوجد بمنطقة تعرف تواجد العديد من المنازل القديمة، موضحا بأن سقفه يتكون من أخشاب متهالكة.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابة إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي العلاجات الضرورية.



