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حجز كمية كبيرة من المواد الطبية والصيدلانية المهربة بالجديدة من بينها مواد تستخدم في التخذير الطبي
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 13:09 حجز كمية كبيرة من المواد الطبية والصيدلانية المهربة بالجديدة من بينها مواد تستخدم في التخذير الطبي | حوادث و حقوق
حجز كمية كبيرة من المواد الطبية والصيدلانية المهربة بالجديدة من بينها مواد تستخدم في التخذير الطبي
أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، مساء أمس الأربعاء، داخل مقر جمعية طبية ذات أهداف غير ربحية، عن حجز كمية كبيرة من المواد الطبية والصيدلانية

 "شوف تيفي"+"و م ع"

أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، مساء أمس الأربعاء، داخل مقر جمعية طبية ذات أهداف غير ربحية، عن حجز كمية كبيرة من المواد الطبية والصيدلانية المهربة، من بينها أقراص ومواد تستعمل في عمليات التخدير الطبي تناهز قيمتها الإجمالية 800 ألف درهم، بالإضافة إلى ضبط مبلغ مالي قدره 7575 درهما وثلاثة هواتف محمولة ومعدات معلوماتية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إجراء عملية التفتيش بأمر كتابي من النيابة العامة المختصة، بناء على شكاية تقدمت بها نقابة الصيادلة بجهة الدار البيضاء سطات، وذلك للاشتباه في تعاطي الجمعية المذكورة لبيع المواد الطبية والصيدلانية بطريقة غير مشروعة.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالكاتب المحلي للجمعية المذكورة، وهو رجل تعليم متقاعد، رفقة أحد المستخدمين، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية البحث المنجز في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

 

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