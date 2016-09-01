هذه هي الشخصيات العربية التي ستحضر جنازة الرئيس الإسرائيلي ''شمعون بيريز''

أوردت مواقع إعلامية إسرائيلية، أنه من المقرر أن تشارك وفود عن الدول العربية في مراسيم جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز.

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أوردت مواقع إعلامية إسرائيلية، أنه من المقرر أن تشارك وفود عن الدول العربية في مراسيم جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز.



وحسب ذات المصادر، فإن أول دولة عربية أعلنت عن نيتها الحضور هي مصر العربية عبر وزيرها في الخارجية "سامح شكري"، فيما لم يتأكد حضور الرئيس السيسي تضيف ذات المواقع.

هذا وذكرت، "القناة العاشرة" العبرية، عن مصادر إسرائيلية عن وجود "اتصالات مع دول من الخليج العربي بينها عُمان قد تحضر جنازة بيريز".

أما إذاعة "كول حاي" الإسرائيلية فأكدت حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله، ملك الأردن، عبر حسابها على التويتر.

من جهة ثانية، لم تستبعد ذات المصادر الإعلامية الإسرائيلية، حضور مستشار الملك محمد السادس أندري أزولاي لمراسيم الجنازة، إلى جانب باراك أوباما الرئيس الأمريكي الذي أكد حضوره، في حين ما زال الرئيس الفلسطيني محمد عباس لم يحسم في مشاركته بالجنازة في إنتظار إستدعاء رسمي من السلطات الإسرائيلية.