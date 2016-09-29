بالصورة.. الرميد يتساءل عن السر وراء فتح دور القرآن بمراكش في الوقت الراهن

عبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن سعادته الكبيرة بإعادة فتح دور القرآن الكريم بمدينة مراكش، لكنه تساءل في نفس الوقت عن السبب والهدف من اتخاذ هذا القرار في الوقت الراهن.

"شوف تيفي"

عبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن سعادته الكبيرة بإعادة فتح دور القرآن الكريم بمدينة مراكش، لكنه تساءل في نفس الوقت عن السبب والهدف من اتخاذ هذا القرار في الوقت الراهن.

وكتب الرميد في تدوينته على صفحته الرسمية بالفايسبوك "الحمد لله أن صح خبر فتح دور القرآن الكريم بمراكش... لقد كان مجرد خبر يحتمل الصدق والكذب فأصبح الآن حقيقة لا ريب فيها... من حقنا أن نفرح للفتح بقدر حزننا الشديد على الإغلاق ....نفرح وإن كان الوقت والسياق يشوشان بشدة ويسائلاننا لماذا الآن بالضبط وما الهدف؟ ومع ذلك أنا مصر على الفرح ... ومصر على دفع التشويش مهما كانت قوته وحجمه... هنيئا للشيخ المغراوي وجميع إخوانه وأخواته ورواد دور القرآن الكريم".

وتابع الرميد "كما نصحت دائما من أمكن لي تقديم النصح له... إن دور القرآن الكريم ينبغي أن تكون خدمتها خالصة للقرآن الكريم لا تعكر هذه الخدمة اعتبارات حزبية ولا تؤثر عليها معطيات دنيوية ليكسب أهلها الخيرية الموعودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه".