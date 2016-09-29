عاجل ..حريق مهول في دوار السكة بسيدي سليمان.. وها شحال ديال البرارك تحرقوا

عاش سكان دوار السكة بحي الوحدة بسيدي سليمان، قبل ساعات من الآن، الخوف والهلع الشديد، نتيجة اندلاع حريق مهول في أكثر من 40 براكة صفيحية.

"شوف تيفي"

عاش سكان دوار السكة بحي الوحدة بسيدي سليمان، قبل ساعات من الآن، الخوف والهلع الشديد، نتيجة اندلاع حريق مهول في أكثر من 40 براكة صفيحية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سكان الدوار المذكور حاولوا إخماد نيران هذا الحريق الذي ما تزال أسباب وقوعه مجهولة، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ما خلف خسائر مادية جسيمة، وإصابة 4 أشخاص.

وأضاف المصدر ذاته بأن أحد الأشخاص ،أصيب بصعقة كهربائية، بينما أصيب الآخرون باختناق، ليتم نقلهم إلى المستشفى المحلي، موضحا بأن شاحنات الوقاية المدينة حلت متأخرة بعين المكان وتمكنت من إخماد النيران بصعوبة.





