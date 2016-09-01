بالفيديو..سعد المجرد يجر حزب التقدم والاشتراكية إلى القضاء بسبب ''أنا ما شي ساهل''

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي سعد المجرد، يعتزم رفع دعوى قضائية على حزب التقدم والاشتراكية، لأنه استغل أغنيته ''أنا ماشي ساهل'' في إحدى تجمعاته الخاصة بالحملة الانتخابية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الفنان المغربي سعد المجرد، يعتزم رفع دعوى قضائية على حزب التقدم والاشتراكية، لأنه استغل أغنيته "أنا ماشي ساهل" في إحدى تجمعاته الخاصة بالحملة الانتخابية.

وحسب مصدر قريب من "المعلم" عبر الأخير عن استيائه وغضبه الشديد من استغلال حزب نبيل بن عبد الله لأغنيته وتغيير كلماتها في حملتهم الانتخابية، موضحا بأن الفنان ينتظر اعتذارا رسميا من حزب الكتاب.

وتجدر الإشارة على أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو مدته دقيقة، يظهر منتمين لحزب التقدم والاشتراكية يرددون أغنية سعد المجرد "أنا ما شي ساهل" خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل.