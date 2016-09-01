عاجل .. انفراد و بالفيديو: بعد تكفل الملك محمد السادس بعلاجها..عائلة الرضيعة تتوصل بهبة ملكية

شوف تيفي:م غ
علمت"شوف تيفي"،أن عائلة الرضيعة المختطفة و التي تم العثور عليها يوم الأربعاء بالدار البيضاء،تسلمت هبة ملكية بعدما قرر الملك محمد السادس التكفل بعلاج و تطبيب الرضيعة حتى تستعيد عافيتها.
و قد وجه نبيل والد الرضيعة، شكره إلى الملك محمد السادس عبر "شوف تيفي" متأثرا بعودة فلذة كبده إلى أحضانه قائلا: "الملك تهلا فينا و الله يخلف عليه" رافضا الكشف عن قيمة الهبة الملكية.
و كانت العائلة التي لقت تفاعلا كبيرا من طرف المغاربة بعد اختطاف رضيعتهم ، قد عثرت على المولودة بعد أسبوع على اختفائها ، قبل أن تتسلمها من طرف المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي داخل مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء بحضور شخصيات أمنية وقضائية وازنة.
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