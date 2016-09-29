عاجل وبالصور..حادثة سير مفجعة تهز مدينة الجديدة.. وهذا هو عدد القتلى

شهدت الطريق الساحلية الرابطة بين الجرف الأصفر وسيدي عابد بالجديدة، حادثة سير خطيرة راح ضحيتها شخص واحد وأصيب تسعة آخرون.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الساحلية الرابطة بين الجرف الأصفر وسيدي عابد بالجديدة، حادثة سير خطيرة راح ضحيتها شخص واحد وأصيب تسعة آخرون.

وحسب مصادر محلية من الجديدة فإن سيارة من "سي15" كان على متنها تسعة بحريين، اصطدمت بقوة بسيارة خفيفة، ما أدى إلى إصابتهم ومقتل شخص واحد على الفور.

وأضافت المصادر ذاتها بأنه تم نقل المصابين وجثة الهالك إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات الضرورية.