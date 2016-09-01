عاجل: غضبة ملكية تعصف بوالي أمن طنجة والحموشي يوبخ مدير الأمن العمومي بالمصالح المركزية بعد الزيارة الملكية

بعد تسجيله مجموعة من الاختلالات المهنية التي جعلته يعفي والي أمن طنجة من مهامه، بسبب تقاعسه في مهمة الإشراف والتأطير والتتبع المنوطة به، قام المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، في ساعة

شوف تيفي

بعد تسجيله مجموعة من الاختلالات المهنية التي جعلته يعفي والي أمن طنجة من مهامه، بسبب تقاعسه في مهمة الإشراف والتأطير والتتبع المنوطة به، قام المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية لعدة مناطق بمدينة طنجة، لتقييم مدى تفعيل الإستراتيجية الأمنية الوقائية المعتمدة في الشارع العام، حيث لاحظ

كما استدعى المدير العام للأمن الوطني ،حسب مصدر أمني، مدير الأمن العمومي بالمصالح المركزية، ووجه له توبيخا على خلفية هذه الاختلالات المهنية، وذلك على اعتبار أن متابعة وتقييم عمل الوحدات والفرق الميدانية المكلفة بالأمن العمومي تبقى من اختصاصه، وهي المهمة التي لم يضطلع بها بالشكل المطلوب.

وقد أعطى عبد اللطيف حموشي تعليماته بتجاوز الاختلالات المسجلة، ومضاعفة التغطية الأمنية بالشارع العام، وتكثيف الدوريات بشكل يسمح بتعزيز الشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.

وكان المدير العام للأمن الوطني قد حلّ مساء أمس بمدينة طنجة قادما إليها من الدار البيضاء، مباشرة بعد إشرافه على تسليم الطفلة المختطفة لوالديها بمستشفى عبد الرحيم الهاروشي بالدار البيضاء