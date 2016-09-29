عاجل وبالصور.. المهدي بنكيران يتعرض لحادثة سير خطيرة وينقل إلى المستشفى العسكري

علمت ''شوف تيفي'' أن مهدي بنكيران مدير جمعية محبي الملك محمد السادس، تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس لحادثة سير على مستوى الطريق الرابطة بين بوزنيقة والدار البيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مهدي بنكيران مدير جمعية محبي الملك محمد السادس، تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس لحادثة سير على مستوى الطريق الرابطة بين بوزنيقة والدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد تم نقل بنكيران في حالة خطيرة إلى المستشفى العسكري بمدينة الرباط، لتلقي العلاجات الضرورية.