طريف وبالصور.. شاب هاجم كيم كاردشيان في باريس لتقبيل هذا المكان في جسدها

هاجم شاب، الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان في فرنسا، وذلك من أجل تقبيل مؤخرتها، قبل أن يتدخل أمنها الخاص الذي انهال عليه بالضرب.

"شوف تيفي"

هاجم شاب، الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان في فرنسا، وذلك من أجل تقبيل مؤخرتها، قبل أن يتدخل أمنها الخاص الذي انهال عليه بالضرب.



وحسب العديد من المواقع الإخبارية العالمية فإن الشاب نجح في تحقيق هدفه، قبل أن يفر هربا من حراس كيم كاردشيان الذين انهالوا عليه بالضرب والسب.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن كاردشيان، حلت بالعاصمة الفرنسية للمشاركة في أسبوع الموضة، وقد ظهرت خلال الواقعة أنيقة وهي ترتدي ملابس مثيرة.