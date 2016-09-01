بن كيران : ''أنا ما عملتش معجزات وماعملتش كلشي لي كان خصني نعمل''

بعد ساعات من عودته كممثل للملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس دولة الغابون، قاد عبد الإله بن كيران أنصاره في مسيرة ليلية جابت بعض الشوارع الرئيسية في مدينة سلا التي ألف الترشح بها منذ سنة 1999.

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بعد ساعات من عودته كممثل للملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس دولة الغابون، قاد عبد الإله بن كيران أنصاره في مسيرة ليلية جابت بعض الشوارع الرئيسية في مدينة سلا التي ألف الترشح بها منذ سنة 1999.

وخاطب بن كيران العشرات من أنصاره بحي الشماعة بسلا، بعد مغرب يوم أمس الأربعاء، في كلمة له، بالقول ''باقا ليكم 8 أيام لقطع الطريق أمام المفسدين'' مضيفا أنه من خلال تصويتكم لي ستعلمون المغرب أن مدينة سلا راضية على بن كيران''.

وعاد بن كيران إلى الحديث عن الفساد، مصرحا للمتجمهرين حوله في إطار الحملة الإنتخابية، معترفا أمام جماهيره ومناصريه أنه'' أنا ما عملتش معجزات وماعملتش كلشي لي كان خصني نعمل، وكانعاهدكم إذا ستمرت فهاذ المهمة غادي نرد الحقوق للمواطنين ولي هم فأمس الحاجة كثار من آخرين''.

وسيؤطر عبد الإله بن كيران لقاءا تواصليا عشية اليوم بمدينة مراكش قبل التوجه نحو مدينة العرائش لحشد الدعم لرئيس حركة التوحيد والإصلاح سابقا محمد الحمداوي.