صادم.. فتاة تضع حداً لحياتها بطريقة مروعة بالفقيه بنصالح

"شوف تيفي"
اهتز سوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح، ليلة أمس الأربعاء، على وقع خبر صادم، بطلته شابة في عقدها الثاني أقدمت على الانتحار من خلال تناول حبوب سامة.
وحسب مصادر محلية من الفقيه بن صالح فإن الهالكة البالغة قيد حياتها 24 عاما، قامت بالانتحار لأسباب تبقى مجهولة، حيث تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الهوي بني ملال لغسل المعدة لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.
وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن ظروف وملابسات هذه النازلة.
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