مباراة الرجاء واتحاد طنجة مهددة بالتأجيل وهاعلاش

علمت''شوف تيفي''أن مباراة قمة الجولة الرابعة بين فريقي الرجاء ونادي اتحاد طنجة ستؤجل إلى الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

" شوف سبور"

علمت"شوف تيفي"أن مباراة قمة الجولة الرابعة بين فريقي الرجاء ونادي اتحاد طنجة ستؤجل إلى الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وأفادت مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي، أن إدارة النادي لم تحسم بعد في الملعب الذي سيستقبل المباراة كما أن منافسات كأس العرش هي الأخرى ستكون سببا في تأجيل اللقاء ناهيك عن المعسكر التدريبي للمنتخب المغربي الذي سيبعد ثلاثة لاعبين من فريق النسور.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة ستحسم في متصدر الدوري المغربي سيما أن الفريقين الرجاء واتحاد طنجة تفصل بينهما نقطتين كما أنها ستكون فرصة أمام الفريق المضيف لتعويض التعادل الأخيرة أمام نادي شباب أطلس خنيفرة الذي نزل كالصاعقة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.





