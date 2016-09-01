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بالفيديو نبيلة منيب: الصين لديها 11 وزيرا والمغرب 40 وزيرا هدفهم الزواج والطلاق
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 09:17 بالفيديو نبيلة منيب: الصين لديها 11 وزيرا والمغرب 40 وزيرا هدفهم الزواج والطلاق | بوليتيك
بالفيديو نبيلة منيب: الصين لديها 11 وزيرا والمغرب 40 وزيرا هدفهم الزواج والطلاق
قالت نبيلة منيب أن ''الصين التي يقدر سكانها بمليار ونصف نسمة تتوفر على 11وزيرا في حين اننا 35 مليون نسمة لدينا 40 وزير ووزيرة''.

شوف تيفي

 قالت نبيلة منيب أن "الصين التي يقدر سكانها بمليار ونصف نسمة تتوفر على 11وزيرا في حين اننا 35 مليون نسمة لدينا 40 وزير ووزيرة".

وأضافت وكيلة اللائحة النسائية لفيدرالية اليسار، في اللقاء التواصلي

المنعقد اليوم بمدينة الراشيدية في إطار الحملة الإنتخابية للفيدرالية، أن " الجميع كايدير الوزراء ديالو والوزيرات باش يالله يكثروا ويتزوجوا ويطلقوا" في إشارة صريحة لحكومة بن كيران على خلفية فضيحة الكوبل الحكومي " الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون" عن حزب العدالة والتنمية.

وأوضحت منيب في كلمتها أمام المتعاطفين مع الفيدرالية التي تتكون من تحالف ثلاث أحزاب يسارية، "أن هذا تخربيق وماشي معقول وغريب عن بلادنا، وتحث مبرر الأخلاق" مؤكدة أن الأخلاق الحقيقية هي "الموجودة عند الرفاق اليساريين الذين يتضامنون عائليا بشراء الأدوات والكتب المدرسية وليس للزواج والطلاق بين نسائهم".

هذا، وحطت نبيلة منيب متزعمة "الخطاب السياسي الثالث" الرحال اليوم الأربعاء بمدينة الراشيدية، قادمة من الجنوب، حيث أشرفت في اليومين الماضيين على تأطير لقاءات تواصلية بمدينة كلميم واشتوكة أيت باها.

‫شوف تيفي

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منيب الزواج الفيدرالية الوزراء الراشيدية الحكومة الصين شوف تيفي

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