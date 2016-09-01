 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شركات المحروقات تتلاعب بالأسعار | مجتمع

شركات المحروقات تتلاعب بالأسعار

حصري.. أخيرا قانون الفنان والمهن الفنية يخرج لحيز التنفيذ | ثقافة و فنون

حصري.. أخيرا قانون الفنان والمهن الفنية يخرج لحيز التنفيذ

اقتطاعات تتراوح ما بين 139 درهم و1433 في انتظار الموظفين المغاربة نهاية الشهر الجاري | مجتمع

اقتطاعات تتراوح ما بين 139 درهم و1433 في انتظار الموظفين المغاربة نهاية الشهر الجاري

وتستمر فضائح المستشفيات.. سيدة تضع مولودها على الأرض بإقليم شيشاوة | حوادث و حقوق

وتستمر فضائح المستشفيات.. سيدة تضع مولودها على الأرض بإقليم شيشاوة

محجبة تستنفر الأجهزة الأمنية بمكناس بعد وضعها حقيبة وسط الطريق | حوادث و حقوق

محجبة تستنفر الأجهزة الأمنية بمكناس بعد وضعها حقيبة وسط الطريق

​رسالة الرضيعة التي كانت مختطفة إلى كل المغاربة | مجتمع

​رسالة الرضيعة التي كانت مختطفة إلى كل المغاربة

الإنتخابات تدفع العدالة والتنمية لرفع شكاية ضد حليفه التقدم والإشتراكية بسطات | بوليتيك

الإنتخابات تدفع العدالة والتنمية لرفع شكاية ضد حليفه التقدم والإشتراكية بسطات

لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على قانون الإنضباط العسكري في وقت قياسي | بوليتيك

لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على قانون الإنضباط العسكري في وقت قياسي

عاجل.. الصورة التي انتظرها جميع المغاربة بخصوص الرضيعة المختطفة‎ | مجتمع

عاجل.. الصورة التي انتظرها جميع المغاربة بخصوص الرضيعة المختطفة‎

إنها القيامة.. !

شركات المحروقات تتلاعب بالأسعار
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 07:01 شركات المحروقات تتلاعب بالأسعار | مجتمع
شركات المحروقات تتلاعب بالأسعار
أقر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال ندوة صحفية انعقدت بحر هذا الأسبوع أن هناك تفاوت بين أسعار البترول وما تعلنه محطات الوقود بالمغرب.

شوف تيفي

أقر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال ندوة صحفية انعقدت بحر هذا الأسبوع أن هناك تفاوت بين أسعار البترول وما تعلنه محطات الوقود بالمغرب.

وأضاف على أن وضعية انفلات أسعار المحروقات من المراقبة انطلقت بعد التحرير الكلي للسوق وحذف الدعم العمومي وذلك في ظل غياب وزارة الشؤون العامة للحكومة ومجلس المنافسة الذي يفترض أن يراقب ويضبط التواطؤات الممكنة.

حيث قال " صحيح أن تقلبات أسعار البترول في الأسواق الدولية لا تنعكس على أسعار المحروقات بالمغرب، لكن هذا ليس اختصاصنا، ما يعني أن المنافسة بين الفاعلين لا تؤدي دورها المفترض"

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أسعار الوقود المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

اقتطاعات تتراوح ما بين 139 درهم و1433 في انتظار الموظفين المغاربة نهاية الشهر الجاري | مجتمع

اقتطاعات تتراوح ما بين 139 درهم و1433 في انتظار الموظفين المغاربة نهاية الشهر الجاري

​رسالة الرضيعة التي كانت مختطفة إلى كل المغاربة | مجتمع

​رسالة الرضيعة التي كانت مختطفة إلى كل المغاربة

عاجل.. الصورة التي انتظرها جميع المغاربة بخصوص الرضيعة المختطفة‎ | مجتمع

عاجل.. الصورة التي انتظرها جميع المغاربة بخصوص الرضيعة المختطفة‎

عاجل.. لحظة وصول الرضيعة المختطفة إلى مستشفى الهاروشي بالبيضاء وسط استنفار أمني كبير | مجتمع

عاجل.. لحظة وصول الرضيعة المختطفة إلى مستشفى الهاروشي بالبيضاء وسط استنفار أمني كبير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد صورا عن المرصد الفلكي الصيني العملاق الأضخم في العالم | قنوات أخرى
منذ 5 دقائق

شاهد صورا عن المرصد الفلكي الصيني العملاق الأضخم في العالم

أول حساب يصل إلى 100 مليون متابع على انستغرام | قنوات أخرى

أول حساب يصل إلى 100 مليون متابع على انستغرام

إيلون موسك يتعهد بإرسال مليون مستوطن للمريخ | قنوات أخرى

إيلون موسك يتعهد بإرسال مليون مستوطن للمريخ

فيديو..نادال يوقف المباراة أثناء بحث أم على إبنتها‎ | زووم

فيديو..نادال يوقف المباراة أثناء بحث أم على إبنتها‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شركات المحروقات تتلاعب بالأسعار | مجتمع
منذ 10 دقائق

شركات المحروقات تتلاعب بالأسعار

حصري.. أخيرا قانون الفنان والمهن الفنية يخرج لحيز التنفيذ | ثقافة و فنون

حصري.. أخيرا قانون الفنان والمهن الفنية يخرج لحيز التنفيذ

اقتطاعات تتراوح ما بين 139 درهم و1433 في انتظار الموظفين المغاربة نهاية الشهر الجاري | مجتمع

اقتطاعات تتراوح ما بين 139 درهم و1433 في انتظار الموظفين المغاربة نهاية الشهر الجاري

وتستمر فضائح المستشفيات.. سيدة تضع مولودها على الأرض بإقليم شيشاوة | حوادث و حقوق

وتستمر فضائح المستشفيات.. سيدة تضع مولودها على الأرض بإقليم شيشاوة

﻿ ﻿
أمس 18:55 GMT

عاجل.. لحظة وصول الرضيعة المختطفة إلى مستشفى الهاروشي بالبيضاء وسط استنفار أمني كبير

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.