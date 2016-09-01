شركات المحروقات تتلاعب بالأسعار

أقر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال ندوة صحفية انعقدت بحر هذا الأسبوع أن هناك تفاوت بين أسعار البترول وما تعلنه محطات الوقود بالمغرب.

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أقر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري خلال ندوة صحفية انعقدت بحر هذا الأسبوع أن هناك تفاوت بين أسعار البترول وما تعلنه محطات الوقود بالمغرب.

وأضاف على أن وضعية انفلات أسعار المحروقات من المراقبة انطلقت بعد التحرير الكلي للسوق وحذف الدعم العمومي وذلك في ظل غياب وزارة الشؤون العامة للحكومة ومجلس المنافسة الذي يفترض أن يراقب ويضبط التواطؤات الممكنة.

حيث قال " صحيح أن تقلبات أسعار البترول في الأسواق الدولية لا تنعكس على أسعار المحروقات بالمغرب، لكن هذا ليس اختصاصنا، ما يعني أن المنافسة بين الفاعلين لا تؤدي دورها المفترض"