حصري.. أخيرا قانون الفنان والمهن الفنية يخرج لحيز التنفيذ

بعد مناقشات واجتماعات ماراطونية دامت خمس سنوات تم أخيرا الإفراج عن قانون الفنان والمهن الفنية عبر ظهير شريف يصدر أوامره بنشر القانون في الجريدة الرسمية.

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي

بعد مناقشات واجتماعات ماراطونية دامت خمس سنوات تم أخيرا الإفراج عن قانون الفنان والمهن الفنية عبر ظهير شريف يصدر أوامره بنشر القانون في الجريدة الرسمية.

وقال مهندس هذا القانون الفنان ياسين أحجام في حوار تنشره أسبوعية "المشعل" ابتداء من الغذ الخميس أن قانون الفنان جاء بمجموعة من الأمور الشاسعة خاص الكل يطلع عليه، وأي قانون مؤسس يلزمه قوانين تنظيمية، فعلى وزير الثقافة ووزير الاتصال في الحكومة المقبلة أن يحدثوا قوانين تنظيمية.

وأضاف الآن لدينا خارطة طريق لإصلاح المجال الفني لكنه محتاج للمواكبة والتنفيذ، وأنا سأعمل على مواكبته كيفما كان موقعي في المرحلة المقبلة.

يذكر أن قانون الفنان والمهن الفنية يعد سابقة في المجال الفني المغربي، حيث أصبح للفنان المغربي قانون يؤطره ويحفظ له كرامته ومكانته الشخصية والفنية.