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اقتطاعات تتراوح ما بين 139 درهم و1433 في انتظار الموظفين المغاربة نهاية الشهر الجاري
بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 01:14 اقتطاعات تتراوح ما بين 139 درهم و1433 في انتظار الموظفين المغاربة نهاية الشهر الجاري | مجتمع
اقتطاعات تتراوح ما بين 139 درهم و1433 في انتظار الموظفين المغاربة نهاية الشهر الجاري
من المنتظر أن تعرف رواتب المغاربة نهاية شهر شتنبر الجاري اقتطاعات جديدة بعد دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، هذه الإقتطاعات تتزامن مع فترة سجلت ارتفاعا صاروخيا للمصاريف والإلتزامات المالية.

شوف تيفي

من المنتظر أن تعرف رواتب المغاربة نهاية شهر شتنبر الجاري اقتطاعات جديدة بعد دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، هذه الإقتطاعات تتزامن مع فترة سجلت ارتفاعا صاروخيا للمصاريف والإلتزامات المالية.

ووفقا لما نشرته يومية المساء في عددها الصادر يوم غد فإنه تم تسجيل معدلات مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد زيادة أربع نقاط كل سنة إلى حدود 2020 وهو المعدل الذي كان في حدود 10 بالمائة لينتقل إلى 11 في المائة وذلك خلال نهاية الشهر الجاري، كما سيصل إلى 12و13و14 في المائة في السنوات المقبلة.

هذا وستبلغ نسبة الإقتطاعات من أجرة الموظفين المدرجين في صفوف الوظيفة العمومية ضمن السلالم المتدنية إلى حدود السلم 9 من 192 درهما إلى أزيد 232 درهما، بينما تبدأ الإقتطاعات من أجرة الموظفين في السلم 10 من 232 درهما للدرجة الأولى وصولا إلى 319 درهما بالنسبة للموظفين المدرجين في الدرجة الإستثنائية من السلم العاشر.

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اقتطاعات الموظف المغربي نهاية الشهر الجاري المغرب

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