وتستمر فضائح المستشفيات.. سيدة تضع مولودها على الأرض بإقليم شيشاوة

وضعت سيدة تنحدر من إقليم شيشاوة في حدود الساعة السادسة من صبيحة اليوم الأربعاء مولودها على الأرض بمدخل المركز الصحي بجماعة تولوكلت دائرة متوكة، وذلك بسبب أبواب المصحة المغلقة نظرا لعدم وصول الوقت

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وضعت سيدة تنحدر من إقليم شيشاوة في حدود الساعة السادسة من صبيحة اليوم الأربعاء مولودها على الأرض بمدخل المركز الصحي بجماعة تولوكلت دائرة متوكة، وذلك بسبب أبواب المصحة المغلقة نظرا لعدم وصول الوقت القانوني الخاص بانطلاق العمل.

وحسب مصادر محلية فإن المعنية بالأمر ظلت مرمية على الأرض لساعات عدة وتصرخ بأعلى صوتها لإنقاذها هي وجنينها.



وأضافت ذات المصادر أن السيدة ومن شدة المخاض اضطرت إلى وضع مولودها بالمدخل الرئيسي للمصحة، إلى أن قامت بعد ذلك « المولدة » بتنظيف مكان الولادة ووضع الرضيعة تحت المراقبة.