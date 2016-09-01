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إنها القيامة.. !

محجبة تستنفر الأجهزة الأمنية بمكناس بعد وضعها حقيبة وسط الطريق
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 22:38 محجبة تستنفر الأجهزة الأمنية بمكناس بعد وضعها حقيبة وسط الطريق | حوادث و حقوق
محجبة تستنفر الأجهزة الأمنية بمكناس بعد وضعها حقيبة وسط الطريق
قامت محجبة اليوم الأربعاء بوضع حقيبة كانت بحوزتها في ظروف غامضة داخل سوق تجاري وسط مدينة مكناس.

شوف تيفي

قامت محجبة اليوم الأربعاء بوضع حقيبة كانت بحوزتها في ظروف غامضة داخل سوق تجاري وسط مدينة مكناس.

 وحسب مصادر محلية فإن أحد رجال السلطة قام بإشعار المصالح الأمنية بالواقعة ما استدعى انتقالهم على الفور إلى عين المكان لمباشرة التحقيق، وأضافت المصادر أن الأشخاص الحاضرين بالسوق رجحوا أن تكون محتويات الحقيبة لها صلة بمواد خطيرة أو محظورة.

وفي التفاصيل وحسب شهود عيان فإن السيدة الأربعينية قصدت أحد التجار وطلبت منه أن يحتفظ بحقيبتها إلى حين عودتها، غير أن الأخير رفض طلبها لتقرر بعد ذلك التخلي عن حقيبتها وسط السوق، وهي في حالة غضب، لتغادر المكان حينها.

هذا وقررت مصالح الأمن أن تطوق المكان قبل أن تتدخل عناصر الشرطة العلمية لتحدد مكونات الحقيبة ليتبين لهم بعد ذلك أنها تحتوي على ملابس نسائية وأغراض ووثائق خاصة بها بالإضافة إلى قنينة غاز صغيرة.

وبعد هذه التحقيقات تأكدت العناصر الأمنية أن السيدة لم تكن تنوي القيام بأي عمل إجرامي أو إرهابي، حيث أنها حلت إلى بمدينة مكناس قادمة من خنيفرة ليتم إخلاء سبيلها بعد استكمال التحقيقات.

 

 

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محجبة تخلق الذعر ساكنة مكناس حقيبة وسط الطريق

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