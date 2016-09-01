​رسالة الرضيعة التي كانت مختطفة إلى كل المغاربة

''شكرا شوف تيفي''.. هي عبارة بسيطة للغاية، انطلقت اليوم على لسان أبوي الرضيعة التي اختطفت قبل أيام من مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء، بعد أن نشرت قناتنا خبر العثور عليها صباح اليوم (الأربعاء 28 شتنبر

بقلم : إدريس شحتان



"شكرا شوف تيفي".. هي عبارة بسيطة للغاية، انطلقت اليوم على لسان أبوي الرضيعة التي اختطفت قبل أيام من مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء، بعد أن نشرت قناتنا خبر العثور عليها صباح اليوم (الأربعاء 28 شتنبر الجاري)، وهي نفس العبارة التي ترددت آلاف المرات اليوم من خلال تعليقات الفايسبوكيين، ممن واكبوا وتضامنوا وآزروا عائلة الرضيعة التي حبست قضيتهم أنفاس الرأي العام الوطني..

"شكرا شوف تيفي".. إنها عبارة شكر وامتنان صادقة لهذه القناة الإلكترونية التي تابعت التفاصيل الدقيقة لهذه القضية، منذ أول يوم لاختطاف الرضيعة، وإلى غاية العثور عليها اليوم قرب القنصلية الروسية بدرب غلف، حيث كانت "شوف تيفي" سباقة إلى التواجد بعين المكان، ونقل "البشارة" وصورة الرضيعة إلى والدها الذي كاد يغمى عليه من شدة الفرح بعد أن عادت إليه فلذة كبده.. أما والدتها، فقد حرك فيها هذا الخبر السار، إحساسها بالأمومة لتشكر القناة على الجهود التي بذلتها من أجل عودة الرضيعة إلى دفئها الطبيعي.

إن هذا الشكر، الذي انطلق بتعبيرات شتى، من أبوي الرضيعة وعائلتها وفايسبوكيين ومواطنين، هو بمثابة "الطاقة الأساسية" التي تحفزنا على مواصلة نهجنا في التأسيس الفعلي لإعلام القرب، وأيضا هو التعبير الصادق الذي يعزز رأسمال "شوف تيفي" كقناة مواطنة، تواكب القضايا الحية التي تشغل بال المجتمع، دون السقوط في المتاجرة في آلام الناس.. إنه المبدأ الأساسي الذي حركنا في الكشف عن كثير من القضايا، ومواكبتها، وإخبار الرأي العام بتفاصيلها، والإصرار على حلها.. وهذا طبعا لم يأت من فراغ، لولا تفاعل المواطنين، وخصوصا الفايسبوكيين الذين يشكلون ما يشبه "الضمير الحي للمجتمع"، ذلك أن تفاعلهم بالكلمة، مهما كانت حمولتها، كان زادا رئيسا لمواصلة القناة مواكبتها للكشف عن كل ما يتعلق بالرضيعة وعائلتها المفجوعة آنذاك..

لقد تابعنا جميعا على موقعنا، كيف سلم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني الرضيعة​ التي لم يحسم بعد الإسم الذي اختارته عائلتها ​(بين جنات، دعاء وخديجة)​بعد عودتها​ إلى أبويها بمستشفى الهاروشي، بحضور حسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى جانب مسؤوليين أمنيين كبار.. وتابعنا أيضا، كيف تدخل الملك محمد السادس شخصيا في هذه القضية، من خلال التفاتة إنسانية مؤثرة، تعبر عن تفاعله العميق مع كل ما يشغل بال المغاربة، حيث تكلف بمصاريف علاج وتطبيب الرضيعة، منذ اليوم وإلى غاية أن تستعيد عافيتها..

فشكرا للملك محمد السادس، الذي قدم من خلال هذه الالتفاتة الإنسانية، نموذجا آخر لتفاعل أعلى سلطة في البلاد مع هموم عموم المواطنين.. شكرا لكل من تضامنوا بقلوبهم ودعائهم للعثور على "جنات.. شكرا أيضا لكل الفايسبوكيين الذين تفاعلوا مع الرضيعة التي عادت إلى حضن أبويها، وأيضا لتفاعلهم مع الصحافة عموما وقناة "شوف تيفي" بشكل خاص، من خلال الانخراط الفعلي في حل هذه القضية التي انتهت بعودة "جنات" سالمة إلى والديها.. شكرا للأجهزة الأمنية التي انهمكت في البحث 24/24 ساعة من أجل حل هذا اللغز الذي شغل بال المغاربة.. إن هذا التفاعل الجميل، درس نموذجي حي في التضامن والتآزر، وهذا مدخل آخر لفهم خاصية الاستثناء التي تميز المغاربة عن باقي الشعوب العربية.

برافو عليكم جميعا..