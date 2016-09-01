الإنتخابات تدفع العدالة والتنمية لرفع شكاية ضد حليفه التقدم والإشتراكية بسطات

كشفت مصادر حزبية ''لشوف تيفي'' من مدينة سطات، عن ضبط موظف جماعي وهو يطلب من زملائه بالجماعة والمواطنين، التصويت لصالح مرشح حزب التقدم والاشتراكية بدائرة سطات الانتخابية، من مقر عمله في اليوم الرابع

شوف تيفي



كشفت مصادر حزبية "لشوف تيفي" من مدينة سطات، عن ضبط موظف جماعي وهو يطلب من زملائه بالجماعة والمواطنين، التصويت لصالح مرشح حزب التقدم والاشتراكية بدائرة سطات الانتخابية، من مقر عمله في اليوم الرابع من الحملة الإنتخابية.

وحسب ذات المصادر، أصر وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بمدينة سطات رفع شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة رغم معارضة مسؤولين بحزب البيجدي بالمدينة.

وأفادت ذات المصادر، أن وكيل حزب المصباح بالمدينة، أخبر إخوانه بالحزب أنه ضبط الموظف يوم أمس الثلاثاء وهو يقوم بالحملة الإنتخابية داخل مقرعمله بإحدى الجماعات لصالح مرشح حزب الكتاب.

هذا، وحسب مصادر متطابقة، فقد وضع وكيل حزب المصباح شكاية حول الموضوع لدى وكيل الملك ضد الموظف الجماعي المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية، والذي لم يكن ينتظر ردة فعل وكيل لائحة البيجيدي بالمدينة بفعل التحالف بين قيادات الحزبين، تضيف ذات المصادر.