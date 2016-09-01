لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على قانون الإنضباط العسكري في وقت قياسي

صادقت لجنة الداخلية صبيحة اليوم الأربعاء ، على مشروع مرسوم قانون ''الإنضباط العسكري لرجال المطافئ'' الذي أشر عليه الملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء بالمجلس الوزاري.

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صادقت لجنة الداخلية صبيحة اليوم الأربعاء ، على مشروع مرسوم قانون "الإنضباط العسكري لرجال المطافئ" الذي أشر عليه الملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء بالمجلس الوزاري.

ونجح وزير الداخلية في كسب التصويت بالإجماع على مرسوم القانون داخل لجنة الداخلية التي حضرها 10 نواب من أصل 40 وأكثر المكونين للجنة، حيث إستغرقت المناقشة أقل من 15 دقيقة يضيف مصدر حضر الإجتماع.

وينص المشروع على إستفاذة رجال المطافئ من الضمانات الممنوحة للعسكريين، حيث وضع المرسوم الوزاري نظاما للمماثلة في الرتبة مع النظام العسكري، حيث سيستفيذ الأطباء والمتصرفون من الدرجة الأولى والمهندسون الرئيسيون بالوقاية المدنية من رتبة كولونيل إسوة بالنظام العسكري.