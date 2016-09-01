عاجل.. الصورة التي انتظرها جميع المغاربة بخصوص الرضيعة المختطفة‎

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في جو مفعم بالصدمة و الفرحة و الدموع و كل أشكال الأحاسيس الغير القادرة على التعبير المباشر استقبل الكوبل ، نبيل ونسرين الذين تعاطفا معهما أغلبية المغاربة( استقبلا) مولودتها التي كانت مختطفة اليوم الأربعاء، حيث تفاعل معهما كل مكونات المجتمع المغربي و على رأسهم قائد البلاد الملك محمد السادس الذي تكفل شخصيا بكل مصاريف تطبيب وعلاج الرضيعة إلى حين استرجاع عافيتها.
و مما أعطى لهذه الحدث بُعدا وطنيا و تضامنيا رفيعا هو أن تسليم الرضيعة أشرف عليه شخصيا عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ووالي جهة الدار البيضاء-سطات،خالد سفير والوكيل العام للملك حسان مطار و شخصيات أمنية رفيعة المستوى.
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