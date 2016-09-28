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بالصورة : هذه حقيقة واقتراح السلطات لإقامة بن كيران مهرجانه الخطابي بمراكش
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 20:24 بالصورة : هذه حقيقة واقتراح السلطات لإقامة بن كيران مهرجانه الخطابي بمراكش | بوليتيك
بالصورة : هذه حقيقة واقتراح السلطات لإقامة بن كيران مهرجانه الخطابي بمراكش
كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية لم تمنع إقامة بن كيران لمهرجان خطابي يوم غد الخميس بالمركب الرياضي الزرقطوني بمراكش.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية لم تمنع إقامة بن كيران لمهرجان خطابي يوم غد الخميس بالمركب الرياضي الزرقطوني بمراكش.

وأضافت ذات المصادر، أن السلطات اقترحت على أعضاء الحزب بالمدينة، إقامة المهرجان الخطابي بالقاعة المغطاة بدل الفضاء المفتوح للمركب الرياضي لدواعي أمنية صرفة.

من جهة ثانية، قال إبراهيم بوحنش، المدير الإقليمي لحملة حزب العدالة والتنمية عبر حسابه على الفايسبوك، "ونحن في غمرة التحضير للمهرجان الخطابي للأخ عبد الإله بن كيران يوم غذ الخميس بمراكش أتوصل بسيل من المكالمات الهاتفية من العديد من المناضلين والمنابر الصحفية متسائلين عن صحة خبر منع المهرجان الخطابي.".

وأردف بوحنش "وبصفته عضوا في الكتابة الاقليمية للحزب ومسؤولا عن الانتخابات أؤكد للجميع أن المهرجان الخطابي لا يزال قائما في نفس الزمان والمكان في ظل تجاوب كبير للمواطنين وتأكيدهم للحضور في هذا النشاط الكبير لحملة حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية 7 أكتوبر 201".

هذا وعلمت "شوف تيفي"أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية دخلوا في مفاوضات مع والي الجهة من أجل الإبقاء على المهرجان في المركب الرياضي الزرقطوني، بالموازاة مع طلب جديد لحزب الأصالة والمعاصرة هو الأخر يريد إقامة مهرجان إنتخابي بنفس المركب.

هذه حقيقة واقتراح السلطات لإقامة بن كيران مهرجانه الخطابي بمراكش

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المركب المهرجان الإنتخابي الرياضي مراكشبن كيران القاعة شوف تيفي

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