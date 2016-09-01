انفراد: الملك محمد السادس يتكلف بمصاريف علاج و تطبيب الرضيعة المختطفة بعد تسليمها لعائلتها

علمت''شوف تيفي''، اليوم الأربعاء، من مصادر جيدة الاطلاع ، أن الملك محمد السادس، قرر التكفل بعلاج الرضيعة المختطفة، التي أشرف على تسليمها قبل قليل المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بعد أن

شوف تيفي:م غ

علمت"شوف تيفي"، اليوم الأربعاء، من مصادر جيدة الاطلاع ، أن الملك محمد السادس، قرر التكفل بعلاج الرضيعة المختطفة، التي أشرف على تسليمها قبل قليل المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي بعد أن أثبتت الخبرة الجينية هويتها الحقيقية.

و حسب ذات المصادر،قرر الملك التكفل بجميع مصاريف علاج و تطبيب الرضيعة منذ اليوم وحتى أن تستعيد عافيتها بشكل طبيعي.

و قد حضر عبد اللطيف الحموشي بمستشفى الهاروشي بالدار البيضاء،و هو الذي أشرف شخصيا على تسليم الرضيعة"جنات" لعائلتها رفقة والي جهة الدار البيضاء خالد سفير إلى جانب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف حسن مطار و شخصيات أمنية أخرى.