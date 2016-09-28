عاجل:الحموشي يسلم الرضيعة المختطفة لعائلتها

وصل في هذه الأثناء المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي،إلى مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء،و أشرف

شوف تيفي

وصل في هذه الأثناء المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي،إلى مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء،و أشرف

على تسليم الرضيعة المختطفة إلى ذويها.

و حسب ما عاينت "شوف تيفي"، تم تسليم الرضيعة إلى والديها بحضور حسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين كبار

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وتجدر الإشارة إلى أنه تم العثور على الرضيعة المختطفة صباح اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من اختطافها من داخل المستشفى المذكور.