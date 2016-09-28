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عاجل:الحموشي يسلم الرضيعة المختطفة لعائلتها
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 19:06 عاجل:الحموشي يسلم الرضيعة المختطفة لعائلتها | بوليتيك
عاجل:الحموشي يسلم الرضيعة المختطفة لعائلتها
وصل في هذه الأثناء المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي،إلى مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء،و أشرف

شوف تيفي

وصل في هذه الأثناء المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي،إلى مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء،و أشرف
على تسليم الرضيعة المختطفة إلى ذويها.

و حسب ما عاينت "شوف تيفي"، تم تسليم الرضيعة إلى والديها بحضور حسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين كبار
.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم العثور على الرضيعة المختطفة صباح اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من اختطافها من داخل المستشفى المذكور.

 لحموشي يسلم الرضيعة المختطفة لعائلتها

عاجل:الحموشي يسلم الرضيعة المختطفة لعائلتها

لحموشي يسلم الرضيعة المختطفة لعائلتها

‫شوف تيفي

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عاجل:الحموشي يسلم الرضيعة المختطفة لعائلتها

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