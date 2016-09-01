عاجل.. وصول الرضيعة المختطفة إلى مستشفى الهاروشي بالبيضاء وسط استنفار أمني كبير

وصلت قبل قليل الرضيعة المختطفة ''جنات'' إلى مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء، وسط استنفار أمني كبير بمحيط المستشفى.

"شوف تيفي"

وصلت قبل قليل الرضيعة المختطفة "جنات" إلى مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء، وسط استنفار أمني كبير بمحيط المستشفى.

وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان فإنه تم تسليم الرضيعة إلى والديها بحضور حسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأضاف الموفد بأن والدي الرضيعة عبرا عن سعادتهما الكبيرة بعدعودة طفلتهما إلى حضنهما بعد أسبوع من اختطافها من المستشفى المذكور على يد سيدة تنتحل صفة ممرضة.





