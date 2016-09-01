عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل تقاوم الأمن في أصيلة

أفاد مصدر أمني اليوم الأربعاء أنه تم صباح اليوم تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل بمدينة أصيلة، والتي ينحدر أعضاؤها من مدينة القصر الكبير.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفاد مصدر أمني اليوم الأربعاء أنه تم صباح اليوم تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل بمدينة أصيلة، والتي ينحدر أعضاؤها من مدينة القصر الكبير.



وأوضح المصدر أنه تم توقيف عناصر هذه العصابة من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات والاغتصاب، في حالة تلبس باقتحام أحد المنازل ومحاولة سرقة محتوياته، مضيفا أن العصابة الإجرامية تتكون من ثلاثة عناصر في بداية العشرينيات من عمرهم.

وأشار المصدر إلى أن توقيف عناصر العصابة الإجرامية جاء بعد توصل قاعة المواصلات بمفوضية الشرطة بأصيلة بإخبارية من سيدة مسنة تشتكي من تسلل شخصين غريبين إلى منزلها وسرقة محتوياته لتنتقل عناصر الأمن إلى المكان المحدد وتوقف اللصوص ،الذين أبدوا مقاومة في مواجهة تدخل عناصر الأمن ، وحجزوا لدى الجناة أسلحة بيضاء ووسائل تستعمل في السرقة كانت بحوزتهم .

وسيتم إحالة الأضناء على العدالة بعد استكمال البحث التفصيلي تحت إشراف النيابة العامة.