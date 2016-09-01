 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. وصول الرضيعة المختطفة إلى مستشفى الهاروشي بالبيضاء وسط استنفار أمني كبير | مجتمع

عاجل.. وصول الرضيعة المختطفة إلى مستشفى الهاروشي بالبيضاء وسط استنفار أمني كبير

عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل تقاوم الأمن في أصيلة | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل تقاوم الأمن في أصيلة

سابقة : ساكنة زاكورة تحتج ضد المسؤولين تحت شعار الطبيب يأتينا أو نأتيكم | بوليتيك

سابقة : ساكنة زاكورة تحتج ضد المسؤولين تحت شعار ''الطبيب يأتينا أو نأتيكم''

عاجل..مسؤول أمني رفيع المستوى يحضر تسليم الرضيعة إلى والديها بمستشفى الهاروشي | بوليتيك

عاجل..مسؤول أمني رفيع المستوى يحضر تسليم الرضيعة إلى والديها بمستشفى الهاروشي

أمطار عاصفية مع هبوب رياح قوية اليوم وغدا في هذه المناطق بالمملكة | حوادث و حقوق

أمطار عاصفية مع هبوب رياح قوية اليوم وغدا في هذه المناطق بالمملكة

عاجل.. نايضة في حمام شعبي بحي الألفة في كازا.. وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة في حمام شعبي بحي الألفة في كازا.. وها شنو واقع

الفايسبوكيون يعتبرون خطوة البرلمانية الزاهيدي باللجوء للقضاء الفرنسي عودة لعهد الحماية | بوليتيك

الفايسبوكيون يعتبرون خطوة البرلمانية ''الزاهيدي'' باللجوء للقضاء الفرنسي عودة لعهد الحماية

عاجل وبالفيديو.. بعد العثور على الرضيعة.. هذا هو الاسم الذي أطلقته والدتها عليها | مجتمع

عاجل وبالفيديو.. بعد العثور على الرضيعة.. هذا هو الاسم الذي أطلقته والدتها عليها

بعد العثور على الرضيعة.. الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يحل بمستشفى الهاروشي | مجتمع

بعد العثور على الرضيعة.. الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف يحل بمستشفى الهاروشي

إنها القيامة.. !

عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل تقاوم الأمن في أصيلة
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 18:12 عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل تقاوم الأمن في أصيلة | حوادث و حقوق
عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل تقاوم الأمن في أصيلة
أفاد مصدر أمني اليوم الأربعاء أنه تم صباح اليوم تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل بمدينة أصيلة، والتي ينحدر أعضاؤها من مدينة القصر الكبير.

 "شوف تيفي"+"و م ع"

أفاد مصدر أمني اليوم الأربعاء أنه تم صباح اليوم تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل بمدينة أصيلة، والتي ينحدر أعضاؤها من مدينة القصر الكبير.

وأوضح المصدر أنه تم توقيف عناصر هذه العصابة من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات والاغتصاب، في حالة تلبس باقتحام أحد المنازل ومحاولة سرقة محتوياته، مضيفا أن العصابة الإجرامية تتكون من ثلاثة عناصر في بداية العشرينيات من عمرهم.

وأشار المصدر إلى أن توقيف عناصر العصابة الإجرامية جاء بعد توصل قاعة المواصلات بمفوضية الشرطة بأصيلة بإخبارية من سيدة مسنة تشتكي من تسلل شخصين غريبين إلى منزلها وسرقة محتوياته لتنتقل عناصر الأمن إلى المكان المحدد وتوقف اللصوص ،الذين أبدوا مقاومة في مواجهة تدخل عناصر الأمن ، وحجزوا لدى الجناة أسلحة بيضاء ووسائل تستعمل في السرقة كانت بحوزتهم .

وسيتم إحالة الأضناء على العدالة بعد استكمال البحث التفصيلي تحت إشراف النيابة العامة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أصيلة المنازل النيابة العامة الأمن عصابة إجرامية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أمطار عاصفية مع هبوب رياح قوية اليوم وغدا في هذه المناطق بالمملكة | حوادث و حقوق

أمطار عاصفية مع هبوب رياح قوية اليوم وغدا في هذه المناطق بالمملكة

عاجل.. نايضة في حمام شعبي بحي الألفة في كازا.. وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة في حمام شعبي بحي الألفة في كازا.. وها شنو واقع

عاجل وبالصورة.. انفراد خبر مفرح في قضية اختطاف الرضيعة..حقائق جديدة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. انفراد خبر مفرح في قضية اختطاف الرضيعة..حقائق جديدة

عاجل: العثور على رضيعة أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل: العثور على رضيعة أمام قنصلية روسيا بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد فرحة عائلة الرضيعة المختطفة بعد العثور عليها تصريحات مؤثرة | بــووز
منذ 20 دقيقة

شاهد فرحة عائلة الرضيعة المختطفة بعد العثور عليها تصريحات مؤثرة

أهداف مباراة أولمبيك آسفي و الفتح الرباطي 3-0 | ذهاب ربع نهائي كأس العرش 15-16 | تعليق جواد بدة | HD | زووم

أهداف مباراة أولمبيك آسفي و الفتح الرباطي 3-0 | ذهاب ربع نهائي كأس العرش 15-16 | تعليق جواد بدة | HD

خطير و بالفيديو..شوفو العڭارب فحمام الدكالي بالولفا فكازا | بــووز

خطير و بالفيديو..شوفو ''العڭارب'' فحمام الدكالي بالولفا فكازا

شوف تيفي تنفرد بتصريح أول واحد لْقا الرضيعة بالبيضاء ..شوفو كيفاش و فين لقاها | بــووز

''شوف تيفي'' تنفرد بتصريح أول واحد لْقا الرضيعة بالبيضاء ..شوفو كيفاش و فين لقاها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. وصول الرضيعة المختطفة إلى مستشفى الهاروشي بالبيضاء وسط استنفار أمني كبير | مجتمع
منذ 5 دقائق

عاجل.. وصول الرضيعة المختطفة إلى مستشفى الهاروشي بالبيضاء وسط استنفار أمني كبير

عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل تقاوم الأمن في أصيلة | حوادث و حقوق

عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل تقاوم الأمن في أصيلة

سابقة : ساكنة زاكورة تحتج ضد المسؤولين تحت شعار الطبيب يأتينا أو نأتيكم | بوليتيك

سابقة : ساكنة زاكورة تحتج ضد المسؤولين تحت شعار ''الطبيب يأتينا أو نأتيكم''

عاجل..مسؤول أمني رفيع المستوى يحضر تسليم الرضيعة إلى والديها بمستشفى الهاروشي | بوليتيك

عاجل..مسؤول أمني رفيع المستوى يحضر تسليم الرضيعة إلى والديها بمستشفى الهاروشي

﻿ ﻿
اليوم 18:55 GMT

عاجل.. وصول الرضيعة المختطفة إلى مستشفى الهاروشي بالبيضاء وسط استنفار أمني كبير

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.