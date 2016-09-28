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إنها القيامة.. !

سابقة : ساكنة زاكورة تحتج ضد المسؤولين تحت شعار ''الطبيب يأتينا أو نأتيكم''
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 18:07 سابقة : ساكنة زاكورة تحتج ضد المسؤولين تحت شعار الطبيب يأتينا أو نأتيكم | بوليتيك
سابقة : ساكنة زاكورة تحتج ضد المسؤولين تحت شعار ''الطبيب يأتينا أو نأتيكم''
في سابقة هي الأولى من نوعها، تعتزم ساكنة قيادة ''بني زولي'' إعادة تنظيم وقفة إحتجاجية للمرة الثانية، أمام المركز الصحي بالقيادة بعد إستمرار غياب الطبيب عن المركز الصحي بالمنطقة، تحت شعار''الطبيب

شوف تيفي

في سابقة هي الأولى من نوعها، تعتزم ساكنة قيادة "بني زولي" إعادة تنظيم وقفة إحتجاجية للمرة الثانية، أمام المركز الصحي بالقيادة بعد إستمرار غياب الطبيب عن المركز الصحي بالمنطقة، تحت شعار"الطبيب يأتينا أو نأتيكم".

وحسب مصدر حقوقي بزاكورة، فالشعار موجه لعامل مدينة زاكورة والمدير الجهوي للصحة ونائبه عن الإقليم، حيث سبق للساكنة المتضررة أن نظمت وقفة إحتجاجية مماتلة لكن مطالبها لم تجد أذانا صاغية، ما دفعها إلى التهديد بنقل الإحتجاجات إلى مقر عمالة زاكورة.


وإتهم ذات المصدر جميع المسؤولين بالإقليم بـ"التماطل والتهاون" في تلبية مطلب توفير طبيب ومستلزمات طبية منها جهاز الفحص بالصدى، حيث تضطر الساكنة إلى التنقل نحو مدينة زاكورة من أجل إجراء الفحوصات إن وجدوا إلى ذلك سبيلا بثمن يتجاوز الثمن الذي يدفعه المرضى في كبريات المدن.

وأضاف ذات المصدر، أن الساكنة تفائلت خيرا بعد إلحاق المدينة بجعة درعة تافيلالت، لتكون قريبة من مركز القرار الجهوي، لكن نفس اللاميلاة التي عاشها الإقليم في عهد المدير الجهوي لسوس، يعيشها الآن مع المدير الجهوي لجهة درعة تافيلالت، وكأن الأمر مقصود رغم الوعود التي كان قد قطعها وزير الصحة الحسين الوردي بنفسه.

ساكنة زاكورة تحتج ضد المسؤولين تحت شعار ''الطبيب يأتينا أو نأتيكم''

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الصحة زاكورة نأتيكم الإحتجاج الطبيب العامل شوف تيفي

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