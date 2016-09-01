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عاجل..مسؤول أمني رفيع المستوى يحضر تسليم الرضيعة إلى والديها بمستشفى الهاروشي
بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 17:56 عاجل..مسؤول أمني رفيع المستوى يحضر تسليم الرضيعة إلى والديها بمستشفى الهاروشي | بوليتيك
عاجل..مسؤول أمني رفيع المستوى يحضر تسليم الرضيعة إلى والديها بمستشفى الهاروشي
علمت ''شوف تيفي'' أن مسؤولا أمنيا رفيع المستوى، سيحضر مراسيم تسليم الرضيعة ''جنات'' إلى والديها بمستشفى الهاروشي بالدار البيضاء.

 "شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" أن مسؤولا أمنيا رفيع المستوى، سيحضر مراسيم تسليم الرضيعة "جنات" إلى والديها بمستشفى الهاروشي بالدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن جنبات مستشفى الهاروشي، تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، استعدادا لاستقبال هذا المسؤول.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم العثور على الرضيعة المختطفة صباح اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من اختطافها من داخل المستشفى المذكور.

 

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي استنفار أمني مستشفى الهاروشي الرضيعة

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