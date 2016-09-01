عاجل.. نايضة في حمام شعبي بحي الألفة في كازا.. وها شنو واقع

علمت ''شوف تيفي'' أن حماما شعبيا يقع على مستوى حي الألفة بالدار البيضاء،تم إغلاقه قبل قليل على يد السلطات المحلية، بعد أن خرج من ''الفران'' التابع له العديد من العقارب.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن حماما شعبيا يقع على مستوى حي الألفة بالدار البيضاء،تم إغلاقه قبل قليل على يد السلطات المحلية، بعد أن خرج من "الفران" التابع له العديد من العقارب.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السلطات وفور توصلها بإخبارية بالموضوع، انتقلت إلى عين المكان وقامت بإخلاء الحمام من الموجودين به قبل إغلاق أبوابه.

وأضاف المصدر ذاته بأن الحمام يعرف في هذه اللحظات تجمع العشرات من المواطنين الرافضين لقرار هذا الإغلاق.





