الفايسبوكيون يعتبرون خطوة البرلمانية ''الزاهيدي'' باللجوء للقضاء الفرنسي عودة لعهد الحماية

خلف إختيار البرلمانية إعتماد الزاهيدي التوجه صوب القضاء الفرنسي، لرفع دعوى ضد موقع''أحداث أنفو'' ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال اليومين المنصرمين، حيث كانت تعليقات وأجوبة رواد

شوف تيفي

خلف إختيار البرلمانية إعتماد الزاهيدي التوجه صوب القضاء الفرنسي، لرفع دعوى ضد موقع"أحداث أنفو" ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال اليومين المنصرمين، حيث كانت تعليقات وأجوبة رواد العالم الأزرق متطابقة في رفضها واستهجانها لهذا السلوك من طرف سياسية وبرلمانية مغربية.

وحسب تدوينات بعض الفايسبوكيين، فخطوة إعتماد الزاهيدي وعائلتها، احتقار للقضاء الوطني وللمحاكم المغربية، وإهانة لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وذلك على اعتبار أن زميلته في الحزب وفي البرلمان لم تعترف بحجية ومصداقية أحكامه ولجأت إلى المحاكم الفرنسية.

وإعتمادا على تدوينات الفايسبوكيين الذين تفاعلوا مع خطوة أصغر برلمانية مستندين على لغة السخرية والتهكم في الرد على تهديد اعتماد الزاهيدي، فقد طالبوها برفع الدعوى أمام القضاء الأفغاني أو الكوري الشمالي الذي يقرر تباعا الجلد والإعدام للصحفيين، أما المحكمة الجنائية بباريس فستحكم إما بعدم الاختصاص، أو عدم قبول الطلب لانعدام الصفة أمام القضاء الفرنسي، الذي سيناقش القضية ويعتبرها في نهاية المطاف حرية تعبير، وستعطي الحق للصحفي الذي مارس حرية مكفولة بموجب جميع الصكوك والمواثيق الدولية.

هذا، وقارنت بعض التدوينات تصريحات البرلمانية الصغيرة، تلك التي اعتبرت موقفها صورة مُحيّنة وجديدة لنظام الحماية الذي كان معمولا به في بداية القرن الماضي، والذي كان فيه المحميون يتمتعون بامتيازات خاصة، تمنح لهم جراء ولاءهم لسلطات استعمارية، حيث استرعى هذا الموقف العديد من الفايسبوكيين الذين اعتبروا هذا الموقف ليس مجرد زلة لسان، أو انزلاق شخصي، وإنما اعتبروه موقف ثابت لدى بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، مستدلين بواقعة مماثلة تكمن في الرسالة الشهيرة التي بعث بها عبد العزيز أفتاتي إلى سفير فرنسا في يوليوز 2009، يطلب فيه الحماية لفائدة زميله في الحزب نور الدين بوبكر، الذي كان يحمل وقتها الجنسية الفرنسية ويدعي تعرضه لمضايقات خلال الانتخابات المحلية.

وطالب الفايسبوكيين من حزب العدالة والتنمية أن يتخذ قرارا حازما بشأن التصريحات للبرلمانية اعتماد الزاهيدي، وأن يحدد موقفه بصراحة بشأن هذه التصريحات، بغض النظر عن الاتهامات المنسوبة إليها ولزميلها في الحزب عبد الله بوانو، وذلك بأخذ العبرة من القرار السياسي التاريخي، الذي اتخذته أعلى سلطة بالبلاد عندما أعفت كاتب الدولة السابق في الشؤون الخارجية والتعاون (أحمد الخريف) لمجرد أن إسمه ورد ضمن لائحة المستفيدين من الحصول على الجنسية الاسبانية.

ونشرت إعتماد الزاهيدي، تدوينة على حائطها الفايسبوكي، تكشف لجوءها للقضاء الفرنسي بمشاورات مع عائلتها التي "تعيش غالبيتها بفرنسا".