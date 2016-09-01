عاجل وبالفيديو.. بعد العثور على الرضيعة.. هذا هو الاسم الذي أطلقته والدتها عليها

أكد أقرباء الرضيعة التي تم العثور عليها اليوم الأربعاء بعد أيام من اختطافها،في تصريح لشوف تيفي، أن والدة المولودة أطلقت عليها اسم ''جنات'' بدل الاسم الأول الذي تم الاتفاق عليه قبل اختطافها ''هاجر''.

"شوف تيفي"

أكد أقرباء الرضيعة التي تم العثور عليها اليوم الأربعاء بعد أيام من اختطافها،في تصريح لشوف تيفي، أن والدة المولودة أطلقت عليها اسم "جنات" بدل الاسم الأول الذي تم الاتفاق عليه قبل اختطافها "هاجر".

وعبر أقرباء الرضيعة عن سعادتهم التي لا توصف، موجهين الشكر الجزيل لـ "شوف تيفي" لأنها لعبت دورا محوريا في قضية اختفاء فلذة كبدهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الرضيعة التي تم اختطافها قبل أيام من مستشفى الهاروشي، تم العثور عليها صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من القنصلية الروسية بحي درب غلف بالبيضاء.